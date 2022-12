Transportes ubica un nuevo tramo de concentración de accidentes en la PO-11 y elimina los de la N-550

El chequeo que realiza cada tres años el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (antiguo Fomento) sobre los tramos más peligrosos de la red de carreteras del Estado deja buenas noticias para la comarca y, especialmente, para el municipio de Pontevedra que ve como se reduce de manera notable el número de Tramos de Concentración de Accidentes (TCA) en esta demarcación.

Uno de los casos más destacables es el de la Nacional 550, que ve como pasa de tener cuatro de estos denominados TCA a contar con tan solo uno, que está en el kilómetro 141 en Redondela. Salen la lista cuatro tramos de este vial, de los que dos que estaban ubicados, precisamente, en la ciudad del Lérez. Se trata de los segmentos entre el kilómetro 84,4 y 84,9 en Valga; el que se extiende entre los kilómetros 115,7 y el 116,2 a su paso por A Cendona (Lérez); otro ubicado entre los kilómetros 124,6 y 125,3 en Salcedo (Pontevedra), un cuarto en el kilómetro 134 entre Vilaboa y Pontesampaio.

Por contra, los datos de siniestralidad llevan a Transportes a señalar un nuevo Tramo de Concentración de Accidentes en el municipio, en este caso en la autovía de Marín, la PO-11. El nuevo tramo discurre entre los kilómetros 1,2 y 1,7, es decir, desde antes de la rotonda de Ence bajando desde el nudo de O Pino, hasta poco después de la incorporación a la autovía de Marín a su paso por la fábrica de celulosas.

Once en toda la provincia

Los tramos de mayor siniestralidad se trasladan ahora hacia el sur de la provincia, con diez más aparte de este en Pontevedra. De hecho, la A-55 pasa a tener siete tramos peligrosos solo entre los kilómetros 6,4 y 19,4. La AP-9 también vuelve a aparecer en la lista, pero con un único tramo a su paso por Vigo, desapareciendo el de Vilaboa, en las cercanías de Rande.

Las otras carreteras con TCA son la Nacional 551, en Tui, con uno; y la Nacional 555 entre Redondela y Peinador.

Esta identificación de los Tramos de Concentración de Accidentes (TCA) la lleva a cabo la Dirección General de Carreteras y en su identificación no se utilizan exclusivamente los datos de accidentabilidad con víctimas (no solo las mortales), sino también el tipo de vía, si es un entorno urbano o interurbano o el volumen de tráfico soportado por la carretera. Una metodología que no tiene por qué concordar con la que utilizan otros organismos públicos como es el caso la DGT para determinar cuáles son los puntos negros da la red viaria. En lo que respecta al estudio del Ministerio de Transportes se guía porla Directiva Europea sobre gestión de la seguridad vial.

Así, se define como TCA aquel tramo de carretera de una longitud no superior a los tres kilómetros que lleve en explotación más de tres años y en el que las estadísticas de accidentes registrados indican que el nivel de riesgo es significativamente superior al que aquellos tramos con características similares.

Aunque ya no figuran entre los TCA, Transportes sigue indicando que hay varios puntos conflictivos a tener en cuenta en carreteras estatales de la provincia de Pontevedra como es la citada Nacional 550.

Otros puntos conflictivos

En este vial hay dos de los que salen de esta lista, uno ubicado en el kilómetro 125 en Salcedo (que en 2019 no registró ningún siniestro pero sí en 2020, con un total de 3 y cuatro heridos leves). El otro está en el kilómetro 130 entre Vilaboa y Pontesampaio (con tres accidentes y cuatro heridos, dos de ellos graves, en 2020).

Los datos de la PO-11 que la llevan a estar incluida entre los tramos de concentración de accidentes señalan la concurrencia de 3 siniestros en un año con un total de 5 heridos leves en 2020, y otros tres lesionados, uno grave, en el ejercicio anterior.