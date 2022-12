La junta de personal del Concello insta a los trabajadores del ayuntamiento a no acudir al tradicional “pincho de navidad” que el gobierno local ofrece al personal municipales. “Hemos instado al personal a no acudir al mismo ya que todo lo que nos pueda transmitir el señor alcalde no será cierto ni congruente, con los repetidos gestos de desprecio que dirige a sus representantes sindicales, ni con la falta de compromiso a la hora de aplicar los acuerdos alcanzados por todos como la valoración de puestos de trabajo del año 2019, acordado por la mayoría sindical y el concejal de personal Vicente Legísima”, expone esta junta de personal .

Explican que “es público y manifiesto el desentendimiento del señor alcalde” por lo que “consideramos que ha renunciado y perdido el privilegio a dirigirse institucionalmente a sus trabajadores y trabajadoras y por ello consideramos que cualquier gestión destinada a la organización de dicho evento debe cesar de inmediato y entendemos que el importe que se iba a destinar al mismo debe ser transferido a una organización benéfica y contribuya así a mejorar la navidad de personas y familias que necesiten su ayuda”. Han solicitado que se cancele este evento.