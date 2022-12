Las personas con discapacidad, uno de cada diez pontevedreses, reclaman una igualdad social real

“Somos personas con sentimientos, grandes habilidades y fortalezas, tenemos deseos como el resto de personas de una sociedad de la que formamos parte. Somos diversos, pero no somos invisibles. Queremos participar de forma activa, dar nuestra opinión, acercar nuestro conocimiento, tener una vida independiente”. Son algunas de las reivindicaciones que las personas con discapacidad manifestaron ayer durante la lectura del manifiesto en el acto “Baixo o mesmo paraugas” que se celebró ayer en la Praza da Ferrería con la colaboración del Concello de Pontevedra y la Diputación provincial.

Solamente en la comarca pontevedresa hay reconocidas 19.684 personas (10.269 mujeres y 9.415 hombres) con algún tipo de discapacidad, ya sea física o psíquica y/o sensorial. Son datos hechos públicos por la Consellería de Política Social.

“Demandamos un sistema laboral que nos tenga presentes, que valore lo que podemos hacer”

Esta cifra engloba a uno de cada diez vecinos en la comarca, o lo que es lo mismo, algo más del 10% del total de su población. La media es similar en todos los concellos, incluido el capitalino. En la Boa Vila son alrededor de 8.700 las personas con discapacidad reconocida (4.549 mujeres y 4.142 hombres). En Marín son 2.451, en Poio hay 1.547 y en Sanxenxo, 1.459.

Hay que recordar que este censo se refiere al conjunto de ciudadanos que tienen reconocida una discapacidad igual o superior al 33%. Tal y como recuerda la Xunta, sirve de instrumento de planificación para elaborar las políticas de intervención.

Movimiento asociativo

La lectura del manifiesto ayer en Pontevedra fue realizada por usuarios de las propias asociaciones, que por séptimo año consecutivo se reunieron para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que tiene lugar cada 3 de diciembre.

Entre otros colectivos, participaron Down-Xuntos, Amencer-Aspace, Juan XXIII, Xoga, Amizade...

Se trata de un movimiento asociativo nacido en A Coruña en el año 2016 y que tiene como fin llenar de paraguas de colores toda Galicia para reivindicar de forma conjunta los mismos derechos para las personas con discapacidad.

Bajo esta iniciativa se encuentran un centenar de entidades sociales de las cuatro provincias gallegas, que representan a miles de personas y a sus familias que quieren cada día del año “seguir alzando la voz para exigir la igualdad de oportunidades”.

“Tenemos derecho a hacer nuestra propia vida sin barreras físicas y cognitivas”

“En España hay más de cuatro millones de personas con discapacidad y Galicia es la comunidad autónoma con mayor cifra por cada 1.000 habitantes. Somos la mayoría más amplia por eso sacamos nuestros paraguas de colores para dar visibilidad a lo que somos y a lo que queremos”, expresaron con el manifiesto.

Reclamaron la igualdad en todos los ámbitos, como el laboral: “Demandamos un sistema laboral que nos tenga presentes. Que se valore lo que podemos y sabemos hacer. Que existan programas de empleo donde todas las personas tengamos cabida y formación continua y adaptada en todas las etapas de la vida”.

También insistieron en la cuestión de la accesibilidad universal, tanto física como cognitiva, “en todos los espacios públicos y privados”. “Creemos que tiene que ser de obligado cumplimiento que las nuevas construcciones sean totalmente accesibles”, afirmaron.

En este sentido, incidieron en la importancia de una atención sanitaria con maquinaria y salas adaptadas, así como escuelas en las que nadie sea excluido.

“No somos probriños y eternos niños. No queremos que nos griten ni que nos ignoren, o que a veces ni nos miren. Todas las personas tenemos derecho a hacer nuestra propia vida sin encontrarnos con barreras físicas, cognitivas y muchas veces sociales. Para poder conseguir todos estos derechos y un mundo realmente inclusivo debemos trabajar unidad bajo este gran paraguas. Compartimos un fin común: conseguir un mundo sin discriminaciones y lleno de oportunidades”, concluyeron.

Los testimonios de las personas con discapacidad

ASOCIACIÓN AMICOS

Macarena Fernández, de 26 años, destaca que el 3 de diciembre es una fecha en la que se visibilizan las diferentes discapacidades, “pero no debería ser un día solo al año, sino todos”. “Me gustaría que nos tratasen tal y como somos, no por tener una discapacidad. Yo ya sufrí discriminación por ello en el instituto”, confiesa. Por su parte, Yassin El Army celebra que al menos ahora las personas con discapacidad ya pueden votar, “cosa que antes no podíamos”. Asimismo, Sarai Segade, de 27 años, y también usuaria de la Asociación Amicos, recalca que la verdadera igualdad solo se consigue cuando el trato es el mismo para todas las personas.

DOWN-XUNTOS

Abel Castellano y Miguel Pérez son usuarios de la Asociación Down-Xuntos de Pontevedra. “Hay que visibilizar que tenemos derechos sociales y laborales y que tienen que darnos las mismas oportunidades. La sociedad en esto está muy verde. Con este acto de hoy queremos que vean que estamos aquí y que tenemos necesidades e inquietudes”, aseguran. Además, respecto a la cuestión laboral, animan a las empresas a que apuesten por las personas con algún tipo de discapacidad: “Que se mojen, que sean directos, que no tengan miedo a darnos una oportunidad”.

ASOCIACIÓN AMIZADE

Paulo Fontán y César Maquieira forman parte de la directiva de la asociación Amizade. “Las personas con discapacidad sufren cada día discriminación en muchos ámbitos: infraestructuras no adaptadas, administraciones en las que no hay intérpretes de lengua de signos, taxis no accesibles...”, se lamentan. “Se están haciendo cosas, y en algunas se cuenta con el apoyo de las administraciones, pero todavía hacer falta por hacer mucho más, tanto desde los ayuntamientos como desde la Xunta o el gobierno central”, afirman. “Solo así dejaremos de reivindicar todos los años lo mismo”.