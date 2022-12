“El ajedrez es uno de los deportes más inclusivos, competimos en igualdad”

David Fernández (Vigo, 1984) no solo es uno de los directivos y entrenadores que hacen posible el día a día de la Escola Xadrez Pontevedra. Su carrera como jugador con discapacidad visual, con menos de un 5% de visión, le ha llevado a disputar el Campeonato del Mundo por equipos con la selección española y a colgarse la medalla de plata en el Campeonato de España absoluto de la Federación Española de Deportes para Ciegos. Actualmente, figura en séptima posición del ránking nacional de este organismo, con una puntuación Elo de 1922.

–¿De dónde le sale esa inspiración para formar parte del mundo del ajedrez?

–Yo aprendí a jugar ya tarde realmente, porque hoy en día los niños empiezan antes. Yo lo hice con 13, 14 años y bueno, me empezó a gustar y empecé a competir. Me encantó el ajedrez y una de las cosas que más me ha marcado en todos estos años que llevo en este mundo es, aparte de jugar o el propio deporte en sí, son las vivencias. El poder conocer sitios, gente, hacer amistades… es lo que más me ha marcado y lo que más me gusta de este juego.

–¿Cómo empezó en la Escola Xadrez Pontevedra?

–Con 18 años acabé en la Escola Xadrez Pontevedra, que se acababa de crear. Gracias a Daniel Rivera y Pablo García que fueron sus fundadores, me metí en el club como jugador y a raíz de ahí, empecé a colaborar en sus actividades. Era una escuela que empezaba a surgir, en 2003, cuando yo empecé, llevaba dos años. Me fui inmiscuyendo en sus actividades hasta el punto de que en 2009 pasé a ser uno de los profesores de la escuela. Me encargaba de la base, de las escuelas deportivas. Poco a poco ha ido creciendo mi implicación en el club y de ahí ya salté a ser parte de la directiva. Ahora soy secretario de la escuela, aparte de entrenador y demás funciones.

–Teniendo en cuenta que la pandemia afectó a los deportes y a los clubes en muchos sentidos, ¿cómo es la salud actual de la Escola?

–La verdad es que la Escola está muy bien en esta temporada 2022-2023. Estamos muy contentos, porque sí es cierto que fueron dos años muy convulsos, aunque hay que romper esa lanza a favor del ajedrez que es que la pandemia no nos afectó tanto como a otros deportes y a otras entidades, porque el ajedrez a través de Internet es muy popular y existe desde hace muchos años.

Entonces, cuando se dio el confinamiento en 2020, recuerdo que nos habían avisado que el lunes todo el mundo tenía que estar en casa y no hicimos parón. Las clases continuaron a través de Internet. Sí es cierto que el estar paralizado y que los niños no pudiesen venir a la escuela en 2020 y 2021 hubo un pequeño bajón. La actividad presencial siempre es un poquito mejor, sobre todo para la formación de los pequeños, que se conozcan e interactúen. Para ellos es mucho mejor, incluso que puedan tocar las piezas, que jueguen con sus otros amigos, siempre es fundamental. En la actualidad, hemos arrancado el curso muy bien, recuperando las muchas actividades que teníamos durante el año y con uno de nuestros números más altos de alumnado.

–¿Cómo es aprender de un Gran Maestro como Daniel Rivera?

–Daniel es el presidente y director técnico de la Escola. Para mí, desde los 16, 17 años, siempre ha sido mi entrenador. Acabé en la Escola gracias a él. Obviamente, es uno de mis grandes referentes. Es un jugador con mucha experiencia, ha tenido muchísimas vivencias con grandes jugadores y poder gozar de cursos o sesiones de entrenamiento con él es un disfrute. Lleva siendo seleccionador uruguayo muchísimos años, fue componente de la selección anteriormente, campeón nacional... es un placer poder aprender de él.

–Al hablar de ajedrez se nos vienen a la mente nombres de grandes genios como Bobby Fischer o los maestros soviéticos. ¿Qué referentes tiene en su caso?

–Hay varios. De los grandes nombres, obviamente Fischer siempre es uno de los que más suenan, pero luego hay otros jugadores, campeones del mundo, que a nivel personal me gustan mucho, como Alexander Alekhine o Gary Kasparov, que dominó el ajedrez mundial en los 80 y 90.

–Su capacidad visual, ¿le condiciona para jugar?

–Realmente, no te condiciona para jugar. Mi porcentaje de visión es de menos de un 5%. Más o menos, lo que tú verías a cinco metros, yo lo vería a menos de uno. En ese sentido, el ajedrez es uno de los deportes más inclusivos para las personas con discapacidad visual, porque realmente podemos jugar en cualquier competición oficial.

Lo único es que tenemos unas pequeñas adaptaciones, como unos pequeños agujeros en el tablero para poner las fichas y que no se caigan o el reloj, que te dicen el tiempo que te quedan a ti. Es el único deporte para personas con discapacidad que está realmente integrado. Lo cómodo es, normalmente, ponerse en dos tableros y se van diciendo las jugadas, pero eso no condiciona. Lo bueno es que podemos jugar contra personas videntes y es una competición normal, con las mismas reglas.

–Formó parte de la selección española para personas con discapacidad visual y jugó en campeonatos nacionales e internacionales en más de una ocasión. ¿Cómo es ese contacto con los mejores?

–Es una gran experiencia. Jugar un Campeonato del Mundo, en este caso, por equipos. Estar entre los mejores a nivel de la selección española obviamente es un orgullo a nivel profesional y deportivo, pero también un poco lo que comentaba antes de las vivencias. Vas a otros países, conoces otras zonas, gente de otros lugares... te relacionas y pasas unos días fantásticos no solo jugando al ajedrez, también conociendo otras culturas. Es el complemento ideal que siempre me ha enganchado más a mí al ajedrez.