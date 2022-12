Representantes sindicales de la junta de personal del Concello abordaron al alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, al término de la firma de un protocolo con la Unión de Cooperativas Galegas “Espazo Coop”, para exigirle una mesa de negociación en la que tratar sus reivindicaciones laborales. El alcalde les reprochó que “quienes no asistís a las mesas de negociación sois vosotros”.

El secretario de esta junta de personal, Héctor Santaló, aprovechó para decir que si las luces de navidad no están instaladas en la ciudad es porque no se contrataron a tiempo, es decir el pasado agosto, y fueron encargadas el pasado noviembre. “Entiendo que esa licitación no salió a tiempo, o bien porque los trabajadores están muy saturados de trabajo, o porque alguien no estaba designado el trabajador que tenía que impulsar esa licitación”, dijo Santaló.

Tras este frustrado diálogo con el alcalde, los representantes de los trabajadores municipales anunciaron que no descartan nuevas protestas para exigir una negociación.