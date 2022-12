O Casal de Ferreirós acolleu o xoves a xornada de avaliación do Programa “Especialistas en Cooperar”, organizado polo Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, ao que está adherido o Concello e a través do cal se desprazou durante o pasado mes de outubro unha expedición a Mozambique, da que formou parte a directora do Centro de Información á Muller de Poio, Raquel Morales, para colaborar cos parceiros do devandito fondo. Os catro técnicos e técnicas municipais de Poio, Boiro, Rianxo e Lousame que formaron parte deste proxecto tiveron a oportunidade de explicar e expoñer as súas experiencias.