A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, reuniuse onte coas alcaldías dos cinco concellos que participarán no proxecto piloto “Hub para a loita contra a fenda dixital e a soidade non desexada no medio rural da provincia de Pontevedra”: A Illa, Moraña, As Neves, Cuntis e Forcarei. O proxecto provincial, que se desenvolverá nestes municipios durante 2023 e 2024, terá un orzamento de medio millón de euros e recibiu unha achega de máis de 280.000 do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico.