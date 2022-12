El área sanitaria afirma que tiene “los mejores contratos que se pueden ofrecer” a los médicos

Flores reconoció que “miremos hacia donde miremos, hay un déficit de profesionales de Medicina Familiar y Comunitaria; no es una excusa, pero sí una realidad”. Pero añadió que este déficit no solo se da en el área sanitaria, sino en toda Galicia, España y “muchas veces en el territorio europeo”.

Sin embargo, se mostró positivo y anunció que “están terminando los llamamientos para hacer los vínculos de todos los médicos de familia como interinidades de muchas de las plazas vacantes”.

“Ya se ofertaron plazas y se cubrieron tres con esta oferta última en los PAC: A Parda, Cambados y Cerdedo. También se estabilizaron en atención ordinaria nueve personas, pero aún están haciendo llamamientos desde recursos humanos a áreas limítrofes para tratar de que algún médico más se sume para cubrir esos descubiertos”, explicó, para añadir que “el boca a boca siempre genera que se apunten más médicos”. “Tenemos ya médicos de otras comunidades autónomas, tanto pediatras de Atención Primaria como médicos de familia que ya han venido a trabajar con nosotros y a los que se está vinculando con contratos de larga duración o bien interinidades, de modo que estamos estabilizando dentro de lo que nos permite la administración pública a todo aquel personal médico de familia que quiera trabajar en nuestra área”.

Dentro de esta actitud optimista para con la Atención Primaria, deseó que “de cara a dentro de unos años tengamos una solución mejor.” “A corto plazo no va a haber una solución definitiva. Tenemos incorporados ya los 22 médicos que sacaron plaza en esta última OPE, que era por concurso de méritos, y faltaban esos tres que ya cogieron plaza y se incorporarán próximamente”.

Resumió que lo que se ha hecho hasta ahora es ofertar todas las plazas estables “para que no tengamos esa situación en la que los médicos se van a trabajar a otros sitios porque tengan mejores contratos, porque los contratos que tienen hoy aquí son los mejores que se pueden ofrecen”.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de reestructurar los puntos de atención continuada (PAC), afirmó que “a día de hoy no existe ese estudio de posibilidad de cierre de algún centro para concentrar profesionales”. “Sí que es verdad que en algún momento se habló, no por parte de esta entidad pública, sino de los Colegios Médicos, de esa necesidad”, reconoció. “Lo que la Consellería y el área sanitaria defiende es que los puntos se mantengan, tanto de atención ordinaria como continuada, que sigan prestando atención sanitaria bien sea con consulta de enfermería o de enfermería y médico”.

Por su parte, Antonio Regueiro, jefe de servicio del centro de salud de Vilanova de Arousa, y Pilar Barreiro, coordinadora de enfermería del Virgen Peregrina de Pontevedra, que acompañaron a José Flores en la rueda de prensa, agradecieron el premio “Best in Class 2022” a la Atención Primaria del área sanitaria.

“Agradecer y brindar este premio a toda la Atención Primaria, porque llevamos unos años de penurias, dificultades. Lo estamos pasando mal, la población lo sabe perfectamente. Que recibamos un premio a nivel nacional supone un estímulo para trabajar mejor”, afirmó Regueiro.

Asimismo, Barreiro reconoció que “la Atención Primaria está resultando un trabajo penoso por muchos factores, porque estamos trabajando muchísimo”. “Quisiéramos que la población se sintiera lo más respaldada posible; estamos intentando hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible con todos los recursos a nuestro alcance”, dijo.

“Este premio es de mucha gente, no de dos personas. De un trabajo muy duro que hay por detrás y que nosotros quisiéramos que la población vea que se están haciendo grandes cosas y que estamos intentando que la Primaria sirva para darles soporte, ayudar y significar que realmente tenemos una sanidad de calidad”, concluyó.

Un premio por curar al 100% de tratados de hepatitis C

El servicio de Digestivo del Complexo Hospitalario de Pontevedra ha sido reconocido por tercer año consecutivo con un premio nacional “Best in Class” como poseedor de la mejor unidad de hepatitis C de España. El jefe de este departamento, el doctor Juan Turnes, recordó que el plan de eliminación de Hepatitis C tiene como fin erradicar esta enfermedad durante los próximos tres años. Destacó que la inteligencia artificial, que el Sergas ha incorporado en este plan, ayuda a diagnosticar de manera más eficiente a las personas que desconocen que tienen Hepatitis C, “y que van a ser tratadas y curadas durante los próximos dos años”. A través del Big Data se identifica a aquellas personas con conductas de riesgo: transfusión, tatuajes, piercing, intervenciones quirúrgicas… “son tics de información que permiten preidentificar personas de riesgo”. A todas ellas se les pide una analítica para saber si tienen hepatitis C. “De 225, recuperamos 113 que no habían sido tratadas ni curadas, 14 con VIH y hepatitis C y 99 con hepatitis C, de estas 99 hemos recuperado dos de cada tres hasta la actualidad. Lo importante es que todas las recuperadas se han curado”, resumió Turnes. Este plan se va a empezar a aplicar en toda Galicia a partir del mes de enero.

21 ensayos en Dermatología

Asimismo, la doctora Ángeles Flórez, del servicio de Dermatología, mostró el agradecimiento de los profesionales de este equipo al premio que reconoce su labor diaria. “Es un servicio con una actividad científica, docente e investigadora importante y este premio es para toda ella, que realizan muchas personas cada día con la mejora continua”, consideró. Hay que recordar que Dermatología del Complexo Hospitalario de Pontevedra participa actualmente en 21 ensayos clínicos, que brindan la oportunidad a los pacientes de recibir fármacos innovadores.