“Se reescribe la historia musical de este país y a los cantautores se nos borra del mapa”

El Festival Guerrilla, una propuesta para poner en valor la cultura como herramienta para conseguir una sociedad más justa, contará mañana con Luis Pastor, un histórico de la canción de autor peninsular, que tras participar en un coloquio con “Mini”, de A Quenlla y Fuxan os Ventos, y el investigador y escritor Fernando Fernández Rego, ofrecerá un concierto en el Teatro Principal. Llega a Pontevedra en el marco de la gira de su nuevo disco, “Extremadura Fado”.

–Es usted cacereño ¿procede de una familia de músicos?

–Mi abuelo era sacristán (sonríe) tocaba el órgano del siglo XVII en la iglesia de mi pueblo, pero nunca me enseñó nada. Emigró a Argentina a principios del siglo XX con 16 años y aprendió el oficio de sastre y algo de música. Debía haber en su familia algo, porque tenía un hermano que me contaron que tocaba la flauta travesera. Yo nunca conocí a ese señor, pero mi abuelo, que murió cuando yo era ya joven, nunca me contó ni me enseñó nada.

–¿Cómo surgió entonces su afición a la música?

–Viene porque pienso que nacemos siendo seres musicales. Hay personas que nacemos con ese don y unos lo desarrollamos, y hacemos de ello una profesión finalmente, y otros siguen siendo esos seres musicales pero sin dedicarse a la música. Sobre todo antes, cuando yo era joven todo el mundo cantaba, ibas por los hogares y las mujeres estaban cantando, se cantaba en la calle, en los trabajos de cualquier oficio. Y yo tenía mucha pasión por ser cantante.

–Era usted un niño de copla…

–A los 7 años cantaba como Joselito (risas), me paraban las vecinas de mi pueblo para que cantara, y fue hasta los 14 que yo pensé que iba a ser ese tipo de cantante. Eran mis ídolos, Molina, Manolo Escobar... Todo aquello que había en la España de entonces. Llegué a Vallecas con 10 años, me puse a trabajar a los 14 y a partir de ahí mi vida también dio un cambio, de mentalidad, de pensamiento, de manera de entender la vida. Sobre todo desde el lado social, político, de la toma de conciencia de ser un joven trabajador, el orgullo de pertenecer a la clase trabajadora… De alguna manera el gusanillo de la realidad y la temática social entró también de la mano de buscar otra manera de ser cantante y cantar.

–¿Cuándo se compró la primera guitarra?

–Fue en ese momento, con 15 años. Me la pagué yo, aprendí unos acordes y me di cuenta de que era capaz de poner música a un poema. Y ahí nació el cantautor que ha trabajado estos 50 años de vida profesional.

–Le he oído en una entrevista que “algunos no hemos callado nunca”, pero tengo la impresión de que no siempre ha sido escuchado

–Así es, y ahora mismo tampoco eres escuchado. Desde un lado de la canción política, social, o como la quiera llamar, que yo represento, hasta que llega la transición, cuando yo tenía 27 años, creo que sobre todo nosotros somos militantes. Militantes de la canción que a través de la poesía y la música vamos generando en núcleos pequeños de barrios obreros, y también en las universidades, gente que se acerca a escuchar tu música desde una perspectiva diferente, poética, de descubrir poetas que estaban prohibidos y ni sabías que existían. Y, sobre todo, ayudar a crear una realidad social que empujaba y que quería transformar la dictadura y en todos los frentes y profesiones. Del mismo modo que amigos que trabajaban en oficios diferentes pero cuando salían de su trabajo dedicaban horas para cambiar la colectividad y la sociedad, nosotros como músicos creo que hicimos ese papel.

–Insiste en que la canción protesta implicó a toda la Península Ibérica

–Yo traje a los gallegos a Vallecas cuando yo tenía posiblemente 20 o 21 años. En el año 1973 vinieron Voces Ceibes a una parroquia que se llama Santa Ana, más arriba del Puente de Vallecas, y vinieron 7 cantautores cantando en lengua gallega por primera vez para los jóvenes vallecanos. Aquello era un acontecimiento, un acontecimiento minoritario en el que éramos a lo mejor un grupo de 40 chavales escuchando a estos jóvenes cantautores gallegos, pero de alguna manera, como decía la canción, un grano no hace granero sino que ayuda al compañero. Se fueron aunando voluntades por toda la Península y aquello fue creciendo, hasta que un cierto momento una gran mayoría de mujeres y hombres en la sociedad española están a favor de que acabe la dictadura y España camine hacia adelante.

–¿Cómo vivían la presión del régimen?

–Existían en esos años la censura, las persecuciones, las prohibiciones, las multas, los encarcelamientos… También para los cantantes, como para cualquier militante de izquierda.

–¿La censura se ha actualizado? ¿Cómo se ejerce hoy?

–Esa censura se traslada al siglo XXI desde el lado económico: se oye a los que ellos quieren que se les escuche (sonríe), a los que no quieren no se les escucha, evidentemente. Son dueños de los canales mayoritarios, de medios de comunicación, y se ha rebajado el nivel. En estos 30 últimos años hemos dado pasos atrás en la cultura, por ejemplo en el nivel medio de los programas de televisión, no existía nada tan chabacano como estamos viendo en la tele. Hemos dado pasos hacia atrás; y por nuestra parte ya no somos un movimiento de cantautores (sonríe) somos individuos que hemos resistido, algunos de nosotros, otros han abandonado, muchos de mi generación se han muerto, también en Galicia, y nadie les pone en el punto de la historia. Se reescribe la historia de la música en este país durante todos estos años ( por ejemplo en programas de refrito de Televisión Española, que aún lo siguen haciendo) y cuando se habla de finales de los 60 o los 70 solo se habla de la canción comercial, a los cantautores se nos borra del mapa, como si no hubiéramos existido.

–En su caso no es tan cierto: sus temas acumulan millones de descargas…

–A mi no me pueden borrar porque sigo aquí, sigo grabando un disco cada dos o tres años y más allá de esos medios hoy existen otros para llegar. Y mi poema “¿Qué fue de los cantautores?”, escrito en 2017, en Spanish Revolution tuvo 10 millones de descargas. Es algo que nunca me había pasado, pero que da a entender que hoy también es posible seguir haciendo lo que tu crees que tienes que hacer más allá de las modas, de lo que te imponen o de lo que se lleve. Tengo 70 años, hace muchos que me gusta lo que hago, soy el primer crítico contra mi propia obra e intento dar lo mejor de mi. Y llego a la conclusión de que el que lo quiera escuchar, bien, y el que no, que se vaya al carajo (risas).