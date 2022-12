Costas pide que se evalúe si es posible reducir el tamaño del espigón del puerto de Sanxenxo

El proyecto de Nauta Sanxenxo para regenerar las playas de A Carabuxeira y Lavapanos, afectadas desde hace años por el impacto del puerto deportivo de Sanxenxo, choca con varios condicionantes de la Dirección General de Costas que obligan a rediseñar en parte la actuación inicial. De entrada, la propuesta más revolucionaria que establece Costas en su informe preceptivo para permitir la citada regeneración es que se estudie la viabilidad de desmantelar el morro del puerto deportivo de Sanxenxo, al entender que esa estructura es la que provoca la constante pérdida de arena en las playas de A Carabuxeira y Lavapanos.

Esta propuesta es recogida en el documento ambiental que publicó ayer la Xunta referida al plan de regeneración de esos arenales, una resolución que excluye expresamente la creación de nuevo accesos a la playa, por no se compatibles con la Ley de Costas, y la instalación de un dique para retener la arena mientras no se estudie la alternativa de derribar el morro del puerto deportivo.

El informe ambiental admite que “la construcción del puerto deportivo de Sanxenxo provocó un gran impacto en A Carabuxeira que sufrió la pérdida casi total de su playa seca, lo que supuso también la pérdida de una de sus funcionalidades principales, que es la protección del litoral. Esta situación provocó que muchos de los muros de las edificaciones adyacentes a la línea de costa, antes protegidas por el arenal existente, se encuentran actualmente en situación de riesgo ante el impacto del oleaje, por lo que muchos de ellos tuvieron que ser reforzados en su cimentación, y fortalecidos o apuntalados sus muros”.

Recuerda que “en los meses de marzo y abril de 2021 se realizaron unas obras provisionales, de carácter urgente, de mantenimiento del arenal como protección costera en la playa de A Carabuxeira, que consistió en el aporte de 10.000 metros cúbicos de arena para mejorar la defensa efectiva de las cimentaciones de los muros del frente costero”

Por su parte, el proyecto ahora en tramitación tenía el objetivo de “regenerar las playas de Carabuxeira y Lavapanos para así solucionar el problema de regresión costera provocado por el puerto náutico-deportivo de Sanxenxo, e incluía también la ejecución de las obras de acceso a la playa de A Carabuxeira. Se planteaba también la construcción de un dique de contención de la arena, la recarga de una cantidad estimada de arena de 24.000 m³ en la playa de A Carabuxeira y 3.000 m³ en la de Lavapanos, así como la mejora del acceso al arenal mediante la construcción de un malecón de 353,54 metros de largo y tres de ancho”.

Pero este diseño queda ahora seriamente condicionado por Costas. Su informe señala que “la mejora de los accesos a la playa (paseo marítimo, acceso rodado y escaleras) suponen un incumplimiento de la Ley de Costas y por tanto no pueden concederse título de ocupación. De optarse por una modificación del proyecto para sustituir dichas acciones por otras autorizadas, bien de carácter fijo en servidumbre de tránsito o bien de tipo desmontable, el título necesario será el de autorización del Servicio Provincial de Costas de Pontevedra”.

En lo que se refiere al rompeolas diseñado en la fase 2 de la actuación en la parte noroeste de la playa de Carabuxeira, Costas subraya que “necesitaría uno nuevo informe previo al inicio de las obras, para lo cual sería conveniente que se tu viera en cuenta el estudio, como alternativa viable, de la posibilidad de desmantelamiento del morro del dique del puerto actual, y la reducción de sus dimensiones, trasladando a otro ubicación parte de las actividades que actualmente se ubican en dicho lugar”.

A la vista de este informe de la Dirección General de la Costa y el Mar, la Xunta apunta que “la mejora de los accesos a la playa (paseo marítimo, acceso rodado y escaleras) en la configuración propuesta en el documento medioambiental no puede llevarse a cabo, ya que supondría un incumplimiento de la legislación de Costas, por lo que no se podría otorgar título de ocupación y, por lo tanto, se excluye expresamente del alcance de esta autorización ambiental”.

Con respecto al malecón, “tampoco es objeto de esta autorización, ya que su ejecución está condicionada a a los resultados del Plan de Seguimiento Ambiental de la Fase 1, más en concreto a la evolución del proceso de regeneración de las playas” y además requerirá un nuevo informe, junto con el estudio para desmantelar la punta del muelle, “pudiendo así desplazar el punto de difracción, alejándolo de la costa y por tanto disminuyendo la afección a las playas”.

Martín insiste en recuperar esa fachada litoral

El Concello de Sanxenxo entiende que “el proceso de la regeneración definitiva de estas playas avanza en su tramitación administrativa” tras el informe de impacto ambiental de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático resuelve que en el proyecto presentado por Nauta Sanxenxo para recuperar los arenales “non son previsibles efectos significativos sobre o medio ambiente e, polo tanto, non se considera necesario sometelo a avaliación de impacto ambiental ordinaria”. El informe fue ya analizado por la comisión de seguimiento en el que está representada Nauta Sanxenxo, Costas y Portos de Galicia El gobierno local destacó ayer el permiso ambiental de la Xunta porque “esta primera fase del proyecto resulta clave para la recuperación del perfil de ambos arenales y el objetivo principal de la actuación”. Sobre las objeciones de Costas, subraya que “que no se opone a la ejecución del dique,” pese a que pida que “se justifiquen antes las posibles ventajas e inconvenientes de la demolición del morro del espigón del puerto y la reducción de su dimensión”. En cuanto a la mejora de los accesos y el paseo, el Concello interpreta que Costas incide que en la actualidad solo sería posible un paseo bien de tipo desmontable o de carácter fijo en servidumbre de tránsito que “na actualidade está ocupada por diversos cerramentos e edificacións que ocupan seis metros da servidume de tránsito” y descarta el arreglo de accesos rodados o escaleras a la playa. El presidente de Nauta Sanxenxo, Telmo Martín, explica que “a rexeneración é un largo proceso no que acabamos de dar un paso importante, pero non vamos a deixar de insistir na recuperación desta parte da fachada marítima e seguiremos traballando para que o noso litoral poida ser disfrutado por veciños e visitantes”.