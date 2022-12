Los comerciantes se movilizan para iluminar la ciudad desde el lunes 5 de diciembre

Los comerciantes y hosteleros de Pontevedra no se resignan a esperar al encendido del alumbrado de Navidad del Concello, previsto para el próximo 16 de diciembre, y se están movilizando para dar luz a las calles antes de esa fecha a través de la iniciativa “Ilumina Pontevedra”, que se empezó a gestar a través de las redes sociales y cuyos promotores confían en que tenga gran seguimiento por parte no solo del tejido empresarial local, sino también de la ciudadanía.

“Los pontevedreses no se resignan a la oscuridad en la que Lores y su concejala Da Silva quieren sumir a la ciudad”, claman desde el sector, que invita a los ciudadanos a respaldar la campaña Ilumina Pontevedra, que consiste, según explican, en “llenar ventanas y balcones de luz”desde el próximo lunes 5 de diciembre, así como a participar en la recogida de firmas a modo de protesta.

“Tras hacerse público el malestar del sector por el retraso del encendido del alumbrado de Navidad, las muestras de apoyo de la ciudadanía se sucedieron hasta el punto de querer ser partícipes en este acto de protesta contra una decisión de la concejala de Festas que entienden que es insolidaria y arbitraria”, apuntan desde el sector, que dice estar “muy decepcionado”, por lo que “anima a la ciudadanía a suplir esta carencia iluminando fachadas,escaparates,ventanas,balconadas y todo lo que se les ocurra para demostrar entre todos y todas que Pontevedra brilla también en Navidad”.

Los promotores de Ilumina Pontevedra consideran que “es una iniciativa bonita” y añaden que, “ya que el Ayuntamiento no nos respalda, por lo menos hacerlo nosotros. Y demostrar que una ciudad unida, comerciantes, hostelería, y los mismos vecinos que quieran o puedan, se animen”.

En todo caso, son conscientes de que “con el precio de la luz no es fácil ni está al alcance de todos” sumarse a la campaña, “sobre todo para los comerciantes y la hostelería, que estamos pagando un precio mucho más alto de la subida de estos costes. Nos supone un esfuerzo a mayor, por eso no decimos que sea una gran decoración, sino que con que pongas una lucecita, una bombillita, algo que de el ambiente que el Concello no nos quiere dar, será algo que suma. Y todo suma”.

Diputación

Mientras tanto, todo está listo ya para el especial encendido del alumbrado de Navidad de las sedes y de los edificios de la Diputación de Pontevedra. Este jueves, 1 de diciembre, a las 20.00 horas se encenderá la iluminación en el Pazo Provincial, el Edificio Administrativo y el Palacete de las Mendoza, y a las 18.30 horas ya se habrá encendido en Príncipe Felipe. Además, también se inaugurará la decoración sostenible diseñada para sus sedes que recuerda “escenas de Nadal”.

El encendido del Pazo provincial contará con la actuación “Lux” de la compañía Mago Noel, espectáculo que mezcla mimo, magia, música y circo, en el vestíbulo. Posteriormente, en la escalinata exterior tendrá lugar la cuenta atrás que culminará con el encendido del alumbrado de la fachada y con una chocolatada para “disfrutar de nuestras tradiciones”. Los jardines tendrán también iluminación específica, con 20 mallas de luz y 50 bolas 3D en el magnolio y hasta 400 metros de guirnalda de color blanca con flash en el resto de los árboles.

El Palacete de las Mendoza y el Edificio Administrativo se encenderán también a las 20.00 horas. En ambos espacios habrá cortinas luminosas en las cornisas y, en el caso del Palacete, también se alumbrará el árbol-escultura que hay en uno de sus laterales. Antes, a las 18.30 horas, tendrá lugar el encendido del Centro Príncipe Felipe que, como dijo la presidenta Carmela Silva, “para nosotros es muy importante, ya que aquí viven menores que deben estar en el mejor ambiente posible”. En este caso, se llenarán de luz el acceso al centro, la avenida principal, el centro infantil, el centro Agarimo y la escuela hogar.

En cuanto al resto de la comarca, los alumbrados de Marín y Poio se encenderán este viernes, 2 de diciembre, mientras que en Sanxenxo se hará lo propio el sábado día 3.