El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo ha visitado este miércoles la factoría de Ence en Pontevedra para trasladar su apoyo "incondicional" a los trabajadores en sus movilizaciones en defensa de la "continuidad de la actividad" de la fábrica en Lourizán.

"En estas situaciones nosotros nos mojamos y todas las instituciones tienen que hacer lo propio", ha declarado Sordo, que defiende hacer "compatible" el cumplimiento de las normativas ambientales con la actividad productiva y la creación de empleo, al tiempo que ha criticado que en estos temas los gobiernos "se excusen y se pongan de perfil".

Sordo ha estado acompañado en esta visita de la secretaria xeral de Comisiones Obreras en Galicia, Amelia Pérez Álvarez y la responsable de este sindicato en Pontevedra, Pilar Mosquera.

El líder de CCOO ha expresado la "solidaridad y empatía" del sindicato con los trabajadores ante la situación actual de este complejo industrial en la que, dice, "hay poco margen para actuar" al estar pendiente de la decisión del Tribunal Supremo sobre la legalidad de la prórroga por 60 años de la concesión que le permitía ocupar terrenos de dominio público marítimo-terrestre hasta 2073.

En la visita a la fábrica Unai Sordo ha estado acompañado por directivos de Ence. A continuación, se ha reunido con los comités de empresa de la fábrica y de sus oficinas, en los que Comisiones Obreras tiene mayoría de representantes.

La presidenta del comité de empresa de las oficinas de Ence, Ana Cedeira, ha insistido en que "no hay opción al traslado". "Si hay una sentencia favorable nos quedamos, si hay una sentencia desfavorable la empresa cierra", ha aseverado.

Por su parte, el presidente del comité de fábrica, Manuel Rivas, ha explicado que a día de hoy la fábrica de Ence trabaja al 50% después de iniciar su actividad abasteciéndose con aguas residuales de la depuradora de Os Praceres. Los trabajadores esperan que en unos 10 días, la fábrica pueda estar ya al 100% de su producción.

Cálculo de las pensiones

En esta visita, Sordo ha advertido que ni "comparte" ni ve "la necesidad" de incrementar el período de cálculo de la base reguladora de las pensiones, por lo que rechaza sentarse a negociar a no ser que exista un "consenso político suficiente" al respecto.

"No estamos por la labor, ni siquiera de negociar ninguna medida que no venga avalada por un consenso político suficiente", ha aseverado el líder sindical, que ha añadido que esta reforma "tendría un efecto económico neutro" de modo que, "si no ahorra costes a la Seguridad Social no será tan inexcusable tomar esta medida respecto a la Comisión Europea".

Además, Unai Sordo ha desmentido las informaciones que vinculan la prórroga del contrato de relevo a la conformidad del sindicato "para incrementar el período de cálculo" propuesto por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. "Esto no es cierto", ha subrayado.

"Nosotros estamos pidiendo que se prorroguen las posibilidades de incrementar el contrato de relevo y no solo en la industria manufacturera sino en el conjunto de los sectores", ha incidido.

En este sentido, ha remarcado que en materia de pensiones la postura de CCOO es que "tiene que haber amplios consensos políticos y sociales", por lo que el alargamiento del período de cálculo "ni siquiera es una recomendación incluida en el Pacto de Toledo".

El dirigentes sindical ha querido "dejar esto claro" para "evitar interpretaciones que sólo hacen enturbiar la negociación" de otras medidas "netamente positivas" para mejorar la estructura de ingresos de la Seguridad Social en las que si considera que "es más que posible" llegar a acuerdos.

Concretamente, ha citado, en materia de pensiones mínimas, el "destope" de las bases máximas, la prórroga del mecanismo de equidad intergeneracional o en medidas que corrijan los sesgos de género en el acceso a las pensiones.