El presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafael Domínguez, ha insistido este miércoles en el adelanto del encendido de las luces de Navidad, “una petición con un respaldo social abrumador”. El portavoz ha pedido al alcalde “una muestra de empatía” con el comercio local y la hostelería, “en un momento de profunda crisis para ellos”.

“El alcalde ha cometido un error por cansancio y falta de iniciativa. Es lo que sucede después de ser 24 años de alcalde y otros 12 concejal. Lo que ha pasado, y el BNG lo sabe, es que no se puede licitar una iluminación de una ciudad como Pontevedra el 8 de noviembre”, ha explicado el popular. “La falta de seriedad y trabajo de los últimos años de Lores, no la crisis ambiental, nos ha llevado a esta situación. Hoy hemos sabido que el contrato de las luces todavía no está ni firmado”.

“Flaco favor se hace a la lucha medioambiental y a la crisis energética si se utilizan como disculpa ante la incapacidad de un alcalde que ha demostrado una vez más que está agotado y que, desde luego, no está atento a lo que lo que los pontevedreses le pedimos. La lucha medioambiental se merece un respeto, no se merece ser la disculpa ante el fiasco que ha tenido el alcalde una vez más”, ha argumentado Domínguez. “Lamentamos la falta de sensibilidad del alcalde con tanta y tanta gente”, ha sostenido Domínguez.

El popular ha dicho que se trata de la “enésima mentira del BNG para enmascarar su agotamiento y la falta de ideas”: “Mintieron con el cierre de Reina Victoria, con la licencia de primera ocupación de la casa del alcalde y, ahora, ante un error, se vuelve a recurrir a la mentira”.

“Si quieren hacer gestos en ese sentido, que los anuncien con tiempo y, sobre todo, que no perjudiquen a los pontevedreses. Reitero la invitación al alcalde a que se adelante el alumbrado navideño, porque no podemos tener en Pontevedra las navidades más tristes y oscuras de todo nuestro entorno”, ha rematado.