O Concello de Poio inicia esta semana as accións reivindicativas acordadas co tecido asociativo na última reunión celebrada pola Mesa da Defensa dos Dereitos da Sanidade, co obxectivo de esixir á Xunta de Galicia que acometa o reforzo de persoal e a adopción de todas as medidas necesarias “para garantir un servizo acorde ás necesidades da nosa veciñanza”. A primeira destas citas terá lugar maná mércores ás portas do Centro de Saúde de Anafáns, a partir das 13.00 horas. Será entón cando alí se habilite un posto para a recollida de sinaturas, para apoiar a Iniciativa Lexislativa Popular impulsada pola Plataforma SOS Sanidade Pública, co obxectivo de fortalecer e consolidar unha Atención Primaria en condicións en Galicia. Posteriormente, o domingo 4 de decembro, tamén na entrada do consistorio de San Salvador, terá lugar unha mobilización, con inicio ás 12.00 horas.