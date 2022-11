A seis meses de las elecciones municipales de mayo de 2023, el candidato del PP a la Alcaldía de Poio, Ángel Moldes, presentó este lunes las líneas maestras de su proyecto y el que será el lema de la campaña popular: “Vamos, Poio”. “Es un lema con el que aspiramos a transmitir entusiasmo, unir positivamente y movilizar a esa gran mayoría de vecinos que quieren un mejor gobierno para nuestro municipio”, explicó Moldes.

El actual portavoz del PP en el Concello, que luchará por segunda vez por la Alcaldía, ya no se enfrentará al actual alcalde, Luciano Sobral. La lista del BNG la encabeza Marga Caldas, mientras que Gregorio Agís (PSOE) y Silvia Díaz (Avante) forman una candidatura conjunta. Estas tres formaciones pactaron en 2019 un tripartito que dejó a Moldes en la oposición. El portavoz popular insiste en que “está claro que en las próximas elecciones serán todos contra Ángel Moldes. No aspiran a ganar las elecciones, ya dan por hecho que no van a tener la confianza de la mayoría de los vecinos, y en lo que están es en una guerra para competir entre ellos”. Insiste en que “PSOE y BNG no aspiran a ganar las elecciones, sino a sacar un voto más que sus socios y esperan que al PP le falten unos cuantos votos para poder gobernar”.

La presentación de la campaña del PP se celebró en Lourido y se explicaron algunas claves del lema: “está compuesto por nueve letras que representan una mayoría suficiente de al menos nueve concejales con los que el PP quiere gobernar a partir del próximo 28 de mayo”.

Moldes recordó que el PP ganó las últimas ocho elecciones que se celebraron en el municipio y en los comicios de 2019 fue el partido más votado en todas las parroquias. “Solo un acuerdo en los despachos de los tres partidos que perdieron las elecciones impidió el cambio político”. Por ello, subraya que “un solo voto puede ser decisivo para conseguir la mayoría necesaria y un cambio real y por eso aspiramos a conseguir “el apoyo de todos los vecinos”.

Moldes concluyó haciendo un llamamiento “a la gran mayoría de los vecinos que quieren un mejor gobierno a unirse en torno a su proyecto”.