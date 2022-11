Las cifras del incendio de Pontesa

Tras 21 días de trabajos, el pasado sábado por fin se dio por extinguido el incendio en la nave de Pontesa. El servicio de Bomberos de Pontevedra daba por concluido un dispositivo de emergencia laborioso, tras dar instrucciones a la empresa para que mantuviese una línea de agua por prevención y continuase la vigilancia de las montañas de cereales que continúan en la nave.

La concejala de Seguridade Cidadá, Eva Vilaverde, compareció en la mañana de este lunes para hacer balance de los trabajos de extinción y aportar datos “que muestran la dificultad, las dimensiones del operativo y las dificultades”.

Los participantes en el dispositivo de extinción movieron alrededor de 10.000 toneladas de producto directamente afectado, en combustión, que hubo que trasladar. Para estas tareas se utilizaron 1.000 camiones de 10 toneladas “que hubo que mover durante estos 21 días con sumo cuidado para mantener la seguridad”.

El pasado día 6, el primer día del incendio, participaron en los trabajos de extinción los Bomberos de Pontevedra, los de O Morrazo, Ribadumia, Axencia Galega de Emerxencias (Axega), Protección Civil de Soutomaior, de Cambados, Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional.

“También estuvieron allí ese primer día 20 bomberos actuando entre todos los servicios durante 10 horas con los equipos y medios necesarios”, detalló Eva Vilaverde.

Durante diez días los agentes de Bomberos de Pontevedra trabajaron 10 horas diarias para sofocar las llamas. El brazo telescópico también estuvo presente durante esa decena de días en la nave de Pontesa.

Por su parte, la autobomba nodriza permaneció 20 días en la nave; las tres autobombas forestales de apoyo para aportar agua se mantuvieron durante dos días, 7 horas en cada jornada.

Eva Vilaverde agradeció la colaboración de Axega, ya que sus cisternas “estuvieron durante 20 días 7 horas diarias” para garantizar los aportes de agua.

Los profesionales de extinción hicieron uso de 650 equipos autónomos de respiración para intentar controlar el incendio, de 900 metros de mangueras de distintos diámetros, 3 monitores de aguas, cámaras térmicas y 190 unidades de trajes de protección química. Especialmente, Eva Vilaverde expuso un dato “que da la dimensión del incendio” y las dificultades: “Utilizamos aproximadamente 3,5 millones de litros de agua”, alrededor de un tercio de lo que consume todo el Concello de Pontevedra en un día.

Fue, añadió la edil, “un auténtico problema de una gravedad extrema” que llevó al Concello a investigar la Cross. Si en Pontesa se acumularon 42.000 toneladas de materiales en esta segunda instalación se elevan hasta 96.000.

Se trata de cereal y también 13.000 toneladas de madera que “sí que tendrá que ser retirada”, explicó la concejala. En estos momentos el Concello no permite almacenar más grano, pero no precintará la nave a fin de que se pueda retirar el material. Éste se acumula “todo en montañas, todo en naves y de modo seguido, no por sectores, llegando hasta los techos”.