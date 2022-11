“Valoro todo lo que sea música bien hecha y la posibilidad de crear, exponerme y soltarme”

El compositor, arreglista y productor pontevedrés Gabriel Peso presenta su tercer disco, “Ataraxia”, fruto de la evolución de varios años tocando junto a Miguel Asensio y David Ruiz. El trío de jazz comienza una gira el miércoles, 30 de noviembre, en Ourense, que le llevará a Santiago de Compostela (1 de diciembre), O Grove (2 de diciembre), A Coruña (3 de diciembre), Lugo (4 de diciembre) y Madrid (8 de diciembre). Gabriel Peso es pianista, arreglista, director musical y también realiza composiciones y arreglos para cine. Entre los reconocidos artistas con los que trabaja destaca David Bisbal, con el que aún hace unos días estaba tocando en su concierto del XX aniversario de la carrera del almeriense.

–Presenta su tercer disco, “Ataraxia”, justo tras los dos años de la pandemia...

–Yo ya tenía idea en 2020 de sacarlo. Lo que pasa es que, por la pandemia, nos tuvimos que aislar y no me pude juntar con mis compañeros, aunque las composiciones sean mías, para que cada uno aportáramos lo nuestro. Al llegar el parón del confinamiento compuse todo durante esos dos meses de encierro y al acabar salí con muchas ganas de grabarlo. Pasó un tiempo, porque estuve de gira con Bisbal y otros artistas y no disponía del tiempo necesario que quería dedicarle. Así que no pude hasta 2021, cuando volví de Estados Unidos. Fue un proceso compositivo totalmente gestado en pandemia. Yo estaba tranquilo en casa, tenía paz, tranquilidad, silencio… y todas esas melodías es lo que van a transmitir. Y eso lo que significa “Ataraxia”: ausencia de miedos y de temores.

– Entonces el confinamiento lo pasó en Pontevedra...

– La pandemia me pilló en Pontevedra porque al cancelarse los conciertos en Madrid me vine. Estuve con mi familia, los perros, mi piano… y le metí al disco todas las horas del mundo porque era lo que tenía que hacer.

– El hecho de haber compuesto con todo ese tiempo y tranquilidad por delante habrá sido clave para el resultado...

– El estado de tranquilidad y el haberlo compuesto sin interrumpir ese tiempo con giras hizo que fuese gestado todo de golpe. Estaba centrado totalmente en el disco. Puse el foco ahí y toda la energía se fue para ahí. Fue una energía especial.

– Y repite con sus compañeros de trío Miguel Asensio y David Ruiz.

– Llevo trabajando con ellos varios años en los directos y en otros proyectos, en los que también cuento con ellos. Está claro que al pasar el tiempo y cuanto más trabajamos juntos, más compenetración hay y más entendimiento, más musicalidad. Estoy muy contento con cómo hemos grabado este disco, en directo, y el sonido que le hemos sacado.

– ¿Por qué han esperado a final de año para iniciar la gira?

– Pues es que el sábado pasado estaba en Almería haciendo el concierto del XX aniversario de David Bisbal, que fueron tres horas. Antes estuvimos casi tres semanas ensayando en Madrid. Veníamos de un verano de mucho trabajo. Al final no había una agenda en común entre los tres y decidimos que cuando acabase todo el maratón del verano intentaríamos cuadrar.

– Ourense, Santiago, O Grove... y finalizan en Madrid, ¿no echa de menos a Pontevedra en este calendario de presentaciones? Por ejemplo en el festival de jazz de verano.

– Ojalá. Para el año que viene mi idea es abrir contratación para festivales a nivel nacional. Sinceramente, en el festival tuve la suerte de que contasen conmigo en mis dos primeros discos, que los presenté en la Praza do Teucro y de A Ferrería. Sé que hay más compañeros, pero si quieren contar conmigo, estaré encantado de presentar mi música en mi ciudad.

– “Ataraxia” tiene nueve piezas y, entre ellas llama la atención la “Muiñeira de Peso”.

– Yo bebí fuentes de pequeño de diferentes estilos, pero entre las que más me marcaron está la folclórica, porque mi padre tocaba en un grupo de gaitas de Pontevedra y yo estaba siempre ahí escuchando muiñeiras, alboradas, jotas… Al final lo que me gusta es intentar plasmar mi esencia. En el otro disco, por ejemplo, tenía una jota, en la que participó mi padre con la gaita, y en este tengo una alborada y una muiñeira, compuestas por mí. Me gusta hacer música de mi tierra en este formato en el que me siento cómodo como es el trío clásico de jazz. Además, en mi primer disco versioné la Muiñeira de Ponte Sampaio. De todo esto sale muiñeira jazz (risas).

– Es que además el jazz ya es capaz de llegar ahora a mucho más público que hace unas décadas...

– Cada vez hay menos barreras, aunque la gente tienda a poner etiquetas. A mí toda la música que esté bien hecha, bienvenida sea y para eso está: para comunicarte y para emocionar a la gente. Lo que ocurría al principio es que solo se entendía la música jazz como una música erudita, para gente que tenía estudios, conocimientos musicales... Eso se rompió y se empezaron a romper esas barreras de gente entendida. Lo que prima es la música y llegar a transmitir. Del jazz empezaron a salir diferentes estilos y ramificaciones. Lo que me llena a mí es que llegue a la gente, transmitir. El nuestro es un formato con una sonoridad clásica de jazz y un trío básico, pero hay que currárselo y hacer una buena interacción y unas buenas composiciones, un buen arreglo para llegar a la gente siendo solo tres, que no sean necesarios ocho sobre el escenario. Eso es lo difícil y lo arriesgado. Yo valoro todo lo que sea música bien hecha y la posibilidad de crear, exponerme y soltarme, eso es lo bonito.

–¿Qué espera de este disco?

– Lo más enriquecedor es poder llevar esta música a directo a la mayor gente posible y poder estar en diferentes lugares para que esta música sea más conocida y hacerse más popular. Cuando te dan las gracias tras un concierto porque se han evadido de sus problemas, de su trabajo… recibes tu fruto. Es lo más bonito. Cuantos más conciertos pueda hacer con esto es lo más enriquecedor. Cuando acabas el concierto y la gente te aplaude... eso no tiene precio.

– ¿Es como lo escritores, que no bien acaban su última novela y ya empiezan a escribir la siguiente?

– (Risas) Ya tengo cositas para mi cuarto disco. Voy a cambiar algunas cosas. Pero quiero estirar este disco lo máximo que pueda. Hasta que me saquen en una caja de pino con los pies por delante no pararé.