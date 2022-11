En busca de talento joven

Los días 10 y 11 de diciembre la Orquesta Sinfónica de Pontevedra tiene previsto realizar las pruebas de acceso para sus bandas de músicos en edad de formación para este curso. Concretamente, se busca cubrir plazas de violín, viola, violonchelo, contrabajo y oboe en la orquesta joven, para personas de 14 a 26 años, y de violín, viola, violonchelo y contrabajo en la infantil, para músicos de entre 6 y 13 años. En ambos casos será para un período de dos años y se podrá presentar alumnado que esté matriculado en el conservatorio, escuela de música o academia.

La Orquesta Sinfónica de Pontevedra comenzó su andadura en el año 2006 y en 2017 lanzó una iniciativa para músicos jóvenes, que todavía están en formación. La presidenta de la Asociación Cultural Orquestra Filhamónica Cidade de Pontevedra, Judith Rey Iglesias, comentó que “la acogida fue espectacular y los niños se comportan de maravilla”, de ahí que el proyecto esté funcionando muy bien.

Se busca cubrir plazas de violín, viola, violonchelo, contrabajo y oboe en la orquesta joven, para personas de 14 a 26 años, y de violín, viola, violonchelo y contrabajo en la infantil, para músicos de entre 6 y 13 años

“Cuando eres músico, y al formar la orquesta profesional lo notamos mucho, siempre te encuentras con que las cuerdas no tienen dónde tocar. Los instrumentos de viento sí, porque hay muchas bandas de música, pero las cuerdas salen del conservatorio y tiene pocas opciones”, apunta Rey. Concretamente, en Galicia solo hay dos: la Real Filharmonía y la Sinfónica, “y entrar ahí es difícil, hay una plantilla estable”, de ahí que muchos músicos se ven obligados a marcharse para seguir creciendo.

La Asociación Cultural Orquestra Filhamónica Cidade de Pontevedra tenía claro cuando creó las orquestas para jóvenes que el objetivo era “que fuera una práctica orquestal para ellos, para que vayan cogiendo esa experiencia”. Así, añade que “siempre buscamos que los niños disfruten y que alcancen un nivel de profesionalidad que les permita acceder a otros proyectos profesionales”.

En este proceso también es fundamental enfrentarse al público, de ahí que ambas formaciones realicen conciertos al final de cada trimestre. Se reunirán el próximo 22 de diciembre para el concierto de Navidad en el Pazo da Cultura, y después ofrecerán otro en marzo, que será benéfico a favor de Manos Unidas, y el de fin de curso, en junio. Al estar en esta etapa de formación, preparan e interpretan obras de todo tipo, aunque en el concierto de diciembre será algo más típico de Navidad. “Hay obras de todas las épocas para que ellos también conozcan repertorio orquestal”, explica Rey.

"Siempre buscamos que los niños disfruten y que alcancen un nivel de profesionalidad que les permita acceder a otros proyectos profesionales”

La dirección de la orquesta joven corre a cargo de Pablo Puga, violinista con formación en el Conservatorio Profesional de Vigo y que como director de orquesta ha sido invitado a dirigir agrupaciones jóvenes de Euskadi y de Galicia. Además, mantiene una formación continua y asiste a los ensayos de la Orquesta y Coro de RTVE y de la Orquesta y Coro Nacionales de España, entre otros. Al frente de la orquesta infantil está Marta Souto Caride, violinista titulada por el Conservatorio Superior de Música de Vigo y por el Real Conservatorio de Música de Madrid en la especialidad de Música de Cámara. Por su parte, la orquesta profesional siempre trabaja con directores invitados.

Esta última es la protagonista del concierto de Año Nuevo que se celebra el 1 de enero en el Pazo da Cultura y también tiene previsto repetir en marzo el concierto “Mulleres e inspiración”, ambos todo un éxito de público y crítica. También trabajan en iniciativas didácticas para escolares y recitales para público infantil. “Colaboramos también con el Salón do Libro Infantil e Xuvenil y con el festival “Concertos en familia”, apunta Rey.

Numerosos cantantes y solistas de ámbito gallego, nacional e internacional han actuado con la Orquesta Sinfónica de Pontevedra, como Isabel Pérez Dobarro (pianista), Laura Alonso (soprano), Esteban Batallán (trompeta), Victoria Álvarez (soprano) o Suso Vaamonde (multiinstrumentista) y, a nivel internacional, Jane Birkin (actriz y cantante británica), Teresa Novoa (soprano), Ruth Terán (soprano), Joao Terleira (tenor), Youri Popov (piano), Alessio Allegrini (trompa), Shen Lu (piano), Fritz Damrow (trompeta), Nicolai Saratovsky (piano) y Aki Saulière (violín), entre otros.

Cabe destacar también los cuatro trabajos discográficos que ha publicado la formación. El primero de ellos, “Ai dos que levan no bico un cantar”, en colaboración con el Coro Universitario de Vigo. El segundo es un libro-CD de la editorial OQO del cuento “Hansel y Gretel”, con música de la ópera homónima de Humperdinck. El tercero es el CD de “Conmemoración do 150 aniversario do Conservatorio de Música de Pontevedra”, trabajo que contiene el Concierto en estilo antiguo del maestro Manuel Quiroga interpretado por Sergio Heredia y Follas Vellas de Saúl Chapela, obra ganadora del concurso de composición organizado por el centro pontevedrés, con Marina Hermida como violín solista. El último es el libro-CD “Lingua Guapa, cantos que contan”, con letras de Fina Casalderrey y música de Néstor Blanco. Actualmente “estamos preparando otro sobre la Catrina con textos de Paula Carballeira”, pero todavía no han conseguido financiación para grabarlo.