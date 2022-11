As VI Xornadas pola protección e posta en valor do patrimonio de San Xián que comezaron esta semana, organizadas polo Colectivo Monte Pituco (Pornedo) co lema “Elixio Rivas, raizame das palabras”, serviron para urxir a reedición da “Toponimia de Marín” elaborada polo filólogo ourensán afincado nesta vila durante 21 anos, e para reclamar que o Concello de Marín cumpra o compromiso subscrito en 2016 para dixitalizar os dous tomos da súa tese de doutoramento.

O Museo Manuel Torres acolleu unha charla do profesor Héctor Silveiro, coordinador do Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística do colexio San Narciso e correspondente da Real Academia Galega, que promoveu que Elixio Rivas lle cedera ao Concello o seu traballo académico coa finalidade de estar á disposición da cidadanía. Parafraseando o emblema do escudo marinense, Silveiro referiuse a Rivas como “nostra fortuna”, xustificando a necesidade de recuperar o libro que resume esa tese.