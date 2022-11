Temor a que se dispare la mortandad en el marisco por el descenso de la salinidad

A falta de cinco días para que acabe el mes, noviembre superó ya al mes de octubre como el más húmedo del año. Era una lluvia anhelada por la sequía, pero al llegar así, toda junta y sin apenas descanso, puede provocar otros daños colaterales.

Más allá de las posibles inundaciones (por ahora los ríos aguantan y los desbordamientos se ciñen a lugares habituales como el paseo del Umia en Caldas o el de A Calzada en Ponte Caldelas), los mariscadores miran con preocupación hacia un río Lérez que baja con más caudal que nunca y cuya fuerza se deja notar en las corrientes de toda la ría de Pontevedra, según explica, por ejemplo, el patrón mayor de Raxó, Iago Tomé.

Las lluvias tan persistentes de los últimos días están provocando que el aporte de agua dulce a la ría de Pontevedra sea mayor de lo habitual y las mediciones efectuadas por el pósito ya encienden las primeras señales de alarma al detectarse un brusco descenso de la salinidad en las zonas de los bancos marisqueros.

Así, por ejemplo, mientras que las condiciones habituales en la ría indican una densidad salina en el mar de entre 1.025 y 1.030 kg por metro cúbico, las mediciones realizadas ayer sitúan el estado actual del mar en 1.010, muy por debajo del mínimo recomendado. Ante esta situación, Tomé no esconde el temor a que en estas condiciones se pueda producir un episodio de elevada mortandad en el marisco, no solo entre los bivalvos como las almejas, sino en otros moluscos o crustáceos que no sobreviven en estas condiciones.

Las primeras señales de mortandad ya se están detectando en algunos bancos marisqueros, aunque todavía no es alarmante, habrá que esperar a ver que efecto tiene sobre estas especies las lluvias de los últimos días y qué sucede si continúa lloviendo con intensidad.

Una elevada mortandad en el marisco sería un duro golpe para las cofradías del fondo de la ría después de retomar la actividad hace semanas y superar un largo cierre estival por la presencia de la toxina en sus bancos.

Por otro lado, también cabe recordar que el litoral de Pontevedra suma ya varias jornadas consecutivas de alertas en el mar por fuerte oleaje. Esto está provocando que buena parte de la flota opte por permanecer amarrada ante los avisos por temporal. Las salidas son más bien escasas y por parte “de aquellos barcos más grandes”, los de mayor porte, que resisten mejor las embestidas de un mar bravo.

La presencia de numerosos troncos en la ría hace peligrosa la navegación

Pero no es el viento y las olas el único gran peligro para la navegación e n la ría estos días. De hecho, el propio Tomé explica que él mismo decidió no salir ayer de madrugada por la elevada presencia de troncos arrastrados por el río Lérez hacia la ría y que navegan entre aguas sin que, en ocasiones puedan ser detectados. Mucho menos durante la noche.

La propia Autoridad Portuaria de Marín trabajó durante la jornada del miércoles en la retirada de grandes troncos y ramas que bajaron por el río con los temporales. Una labor que se realizó en colaboración con las embarcaciones de Amare Marín y el Irmáns García Nodal. De esta forma se eliminaban elementos que son un potencial peligro para la navegación, especialmente de las embarcaciones menores de pesca.