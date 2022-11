“Ellas no son las que tienen un problema, lo tienen ellos”

Rosa Campos Briones es psicóloga y la directora del Centro de Información á Muller (CIM) del Concello de Pontevedra desde el año 2000.

–¿Cuál es el perfil de las mujeres víctimas de violencia machista del CIM de Pontevedra?

–Ahora hay más mujeres jóvenes, lo que representa el cambio más importante. Tenemos incluso menores que tienen orden de protección, aunque no es lo más habitual. Durante los primeros años no veíamos ninguna de este tipo, porque terminaban la relación pero no interponían una denuncia, ahora sí. Son situaciones a veces complicadas.

– ¿Se dan muchos casos en los que la mujer termina retirando la denuncia?

– Puede ocurrir cuando una mujer se va sola al juzgado y no tiene ningún tipo de apoyo, pero yo de las mujeres que tengo aquí la gran mayoría sigue adelante con el proceso; es más, no tengo en mente ninguna que se haya echado atrás. Tú les explicas los pros y los contras, no las dejas solas. Lo más complicado es dar el paso para denunciar, es el más difícil. Si estás sola se te hace una montaña y no eres capaz de subir. En el juzgado también tienen su apoyo. Además, la Xunta tiene un convenio con el Colegio Oficial de Psicólogos con diez sesiones ampliables a otras diez. Las prestan psicólogos privados en Pontevedra, y en toda Galicia, claro. Nosotras a veces derivamos a mujeres a ese programa, sobre todo cuando tienen menores; en todo caso, siguen teniendo contacto con el CIM, intentamos que no lo pierdan, porque supone una atención integral: ayudas, recursos, asesoramiento jurídico... Intentamos dar respuesta a los problemas que van surgiendo en todos los ámbitos: psicológico, social y jurídico.

“Nosotras tenemos muy claro que la única salida que tiene una mujer es dejar esa relación”

–¿Cuál es el mensaje a una mujer que todavía se piense si denunciar su caso?

– Yo le diría que acuda a un CIM, porque es el primer contacto para exponer el problema, ver qué soluciones hay... Las decisiones las va a tomar ella en el momento en el que esté preparada para hacerlo, ya sea interponer una denuncia o iniciar un proceso de separación. Nosotras tenemos muy claro que la única respuesta posible y la única salida que tiene una mujer es dejar esa relación. Es lo primero que les decimos. Si estamos hablando de violencia de género, lo que tienes que hacer es irte, correr, evitar el contacto con esa persona.

– ¿La dependencia económica frena este tipo de decisiones?

– No es esto lo fundamental. Si fuese solo eso sería sencillo de solucionar. Aquí nos llegan mujeres de todo tipo, independientes, con sus trabajos, funcionarias... de todos los niveles económicos y de formación. Cuando estás en una relación de violencia es complicado: primero verte y después salir. Porque hay un maltratador intentando que no te vayas poniéndote trabas, haciéndote chantaje emocional, amenazándote... Y si hay hijos es complicado, te paraliza. Todo es muy trabajoso, porque tú no estás fuerte.

–Pero se puede salir de ello...

–Eso es algo que me gusta decir: se sale. Este trabajo, que yo tengo, es súper gratificante cuando ves a esas mujeres que han salido y ahora tienen una vida que no tiene nada que ver con la anterior. Ellas son capaces, porque ellas no tienen un problema, lo tienen ellos.