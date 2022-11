Un día para clamar contra la violencia machista

“Cuando miras hacia otro lado ante un machista eres machista. Cuando niegas la violencia machista eres un asqueroso machista, cuando no favoreces que las mujeres ocupen el espacio que les corresponde, eres cómplice del patriarcado. Cuando ríes chistes machistas, cuando utilizas tu poder para ejercer acoso sexual, eres machista. Cuando pretendes explicarles a las mujeres qué hay que hacer contra la desigualdad y la violencia machista, te sitúas en posición de superioridad y te vinculas a un sistema que no nos considera ni quiera aptas para la defensa de nuestra propia lucha”.

Las palabras de la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, resonaron en la mañana de este viernes, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, al dar la bienvenida a los asistentes a la presentación de la séptima edición de “Violencia Zero”, un programa en el que 25 artistas mujeres recorrerán la provincia para realizar acciones de concienciación contra las agresiones de género. “Frente al negacionismo, alianzas desde el feminismo”, fue el lema del acto reivindicativo.

La escalinata del Pazo Provincial fue escenario de la primera de estas acciones, la performance “Corpos de abismos” que sumó música, canto y acrobacias para visibilizar una lacra que en el último año se ha cobrado la vida de 38 mujeres en España, un total de 1.168 desde el año 2003. Al recordar estos datos, la presidenta provincial se preguntó “qué pasaría si los asesinados fuesen hombres” antes de hacer hincapié en que estos feminicidios constituyen “un terrorismo de género” en una sociedad donde “está normalizada la violencia machista”.

Y es el 25N está siendo de nuevo una jornada para visibilizar datos estremecedores: en Galicia en lo que va de año 6.000 mujeres padecieron alguna agresión machista, 4.000 están en alto riesgo de sufrir violencia de género. Cada 12 meses hay 5.700 denuncias y cada día se abren en los juzgados 17 causas por este tipo de hechos. El 34% de nuestras vecinas experimentó algún tipo de violencia “y estos datos oficiales están muy por debajo de lo que realmente sucede”, lamentó Carmela Silva.

El Barómetro Juventud y Género 2021 del Centro Reina Sofía refleja que uno de cada cinco varones entre 15 y 29 años considera que esta violencia es un invento

El acto reivindicativo en la Diputación también incluyó la lectura del manifiesto del Concello de Pontevedra a cargo de la periodista y escritora Montse Fajardo. Ésta recordó que “cada vez es mayor el porcentaje de gente joven que niega la violencia machista o le resta importancia”. En concreto, el Barómetro Juventud y Género 2021 del Centro Reina Sofía refleja que uno de cada cinco varones entre 15 y 29 años considera que esta violencia es un invento.

Montse Fajardo pidió que en esta ocasión “el foco deje de apuntarnos para dirigirse a quien verdaderamente tiene en sus manos finalizar con la violencia machista: los hombres. Los hombres que la ejercen, los que la alientan con su discurso negacionista, los que la disculpan, los que miran hacia otro lado. Pero también los que pensáis como nosotros, porque en vuestras manos y en vuestro ejemplo reside la posibilidad de ofrecerles a las nuevas generaciones un modelo distinto de masculinidad”.

Aumenta el número de jóvenes que considera que la violencia es habitual en una relación de violencia “y de jóvenes que la consideran inevitable. Y lo que es peor, se duplican las cifras de quien entiende que siendo de baja intensidad no es problema para seguir con esa persona”, lamentó en su manifiesto Montse Fajardo.

Ésta incidió en que es el momento de que los hombres “trabajen en serio en la erradicación de la violencia” y se involucren “masivamente en la lucha feminista, en lugar de permitir que quieran colocaros como víctimas de nuestros avances”.

En Galicia en lo que va de año 6.000 mujeres padecieron alguna agresión machista, 4.000 están en alto riesgo de sufrir violencia de género. El 34% de nuestras vecinas experimentó algún tipo de violencia

También la Subdelegación del Gobierno celebró un acto conmemorativo, que convocó a distintas personalidades de la vida civil y militar y arrancó con un minuto de silencio en memoria de las 38 mujeres asesinadas este año y 2 menores a manos de sus padres o parejas de la madre. La anfitriona, Maica Larriba, leyó la declaración institucional del Gobierno de España y el periodista Xabier Fortes recordó los datos de las últimas horas del Hospital Clínic de Barcelona, una referencia en violencia de género, que reflejan que en el último año se han incrementado un 51% las agresiones y violaciones, en el 90% de los casos las víctimas son mujeres, en el 100% los agresores son varones y en el 44% de las veces la mujer conocía al agresor.

“Que hemos avanzado es indiscutible, que falta muchísimo es incuestionable”, señaló el periodista, que propuso a los asistentes un ejercicio: “cerrar los ojos un momento y pensar si no es una mujer con unas siglas que no conocemos, sino alguien de nuestro entorno, una hermana o nuestra propia hija. Debemos reflexionar sobre qué estamos haciendo mal o qué no estamos haciendo bien o qué nos falta por hacer”. Demandó en su intervención que “sea un tema absolutamente transversal, que no separe a los partidos políticos y que de alguna manera sea innegociable”.

La subdelegada del Gobierno, por su parte, trasladó a los asistentes “el rechazo absoluto del Gobierno a todas las formas de violencia machista”, y reivindicó el compromiso del Ejecutivo con su erradicación. Un compromiso que se tradujo “en la adopción y desarrollo de un conjunto de normas y políticas públicas que tienen como objetivo la prevención, la respuesta integral y la reparación ante todas las manifestaciones de violencia machista, poniendo siempre en el centro a las víctimas, para garantizar su seguridad, su protección, sus derechos, su bienestar y sus necesidades”.

Destacó que “el año 2022 supuso un punto de inflexión en la puesta en marcha de políticas públicas contra la violencia machista”, con la aprobación y entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad, la mejora del acceso de las mujeres a la justicia con la modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, la consolidación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la elaboración junto con las administraciones territoriales del Catálogo de Referencia de Políticas y Servicios en Materia de Violencia contra la Mujer y la aprobación de la Estrategia Estatal contra la violencia machista 2022-2025, que constituirá el principal instrumento de planificación de las políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres para los próximos años.

El periodista Xabier Fortes recordó los datos del Hospital Clínic que reflejan que en el último año se han incrementado un 51% las agresiones y violaciones, en el 90% de los casos las víctimas son mujeres y en el 44% de las veces conocían al agresor

“La lucha contra la violencia machista forma parte del corazón de nuestra democracia”, destacó Maica Larriba, “y es desde este compromiso con los derechos humanos y las libertades fundamentales que el Gobierno quiere lanzar un mensaje de reconocimiento y homenaje a todas las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia machista, a las que ya no están entre nosotros y nosotros, y a sus familias, así como a todos los supervivientes”.

Los actos institucionales de las administraciones centran la actividad en los distintos concellos de la comarca, si bien la jornada del 25N se conmemora desde numerosas instancias, caso de los centros educativos, en donde se multiplican las acciones para reivindicar igualdad.

Por su parte, en el campus cerca de 100 testimonios que reflejan el carácter estructural de la violencia machista se reparten por la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte. Se trata de mensajes anónimos como “Yo conozco a alguien que sufrió abusos sexuales a los 12 años” o “Conozco a alguien que niega el maltrato que recibe pese a ser evidente”, protagonistas de la campaña “Eu coñezo algún que”, que invitó al alumnado a plasmar hechos y “ayudar a tomar conciencia de que la violencia de género existe en un contexto como el de ahora, en le que hay gente negándola”, señala la profesora Rexina Vega, promotora de la actividad con la Delegación de Estudiantes.