El CIM de Pontevedra atiende al año a 300 víctimas de violencia machista y ya acumula lista de espera

El Centro de Información á Muller, CIM, del Concello de Pontevedra atiende cada año a una media de 300 mujeres víctimas de violencia machista. Tantas que ya cuenta con lista de espera hasta enero. Aunque este servicio también tiene entre sus funciones otro tipo de asistencia a las mujeres, esta se ha establecido como la prioridad absoluta, de modo que “ya prácticamente solo vemos violencia machista”, tal y como explica su directora, la psicóloga Rosa Campos Briones.

Ella, junto con otra psicóloga de apoyo por las tardes, es quien se ocupa de este tipo de intervenciones, de modo que, tal y como reconoce, “veo siempre a unas cinco personas diarias”. “Y aún así tengo lista de espera casi hasta enero, algo que no me pasó nunca, aunque intentamos siempre tener al menos un primer contacto con ellas, porque estos casos no pueden esperar”, reconoce. Y es que la cifra de atenciones ha ido aumentando con los años debido a la concienciación de las propias mujeres víctimas.

Esta profesional lleva desde el año 2000 al frente del CIM de Pontevedra, más de dos décadas durante las cuales la ley y la protección de las mujeres han cambiado de forma importante.

Tal y como explica, el primer punto de inflexión, “la noche y el día”, lo supuso la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. “Hasta ese momento, para que una mujer se considerase víctima de violencia y el agresor tuviese un castigo penal, tenía que haber tres denuncias, tres faltas consecutivas. Esto nos dejaba sin armas para atender y resolver el problema de estas mujeres. ¿Cómo iban a poner una denuncia si después tenían que volver a casa con su agresor? ¿Quién es la que se presta a poner esa denuncia?”, se pregunta Campos.

A partir de entonces las cosas cambian: “Supuso un avance muy grande, igual que lo fue la Lei 11/2007 Galega para a Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero, que permitía a los centros de información y servicios especializados poder acreditar a mujeres como víctimas aunque no hubiesen interpuesto una denuncia”.

Esto fue una cuestión clave, ya que en los CIM la gran mayoría de las mujeres que acuden no quieren poner una denuncia, “la ponen solo cuando no hay ninguna otra salida”. “Y eso sigue siendo así”, subraya la directora del centro pontevedrés.

De este modo, , con la acreditación de las víctimas sin denuncia, se puede intervenir en casos de violencia “velada”, en las que hay amenazas, o de violencia vicaria, ejercida a través de los hijos en común.

“Nosotras preferimos que se vaya siempre a través del juzgado y se solicite por medio de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, pero si no hay esa posibilidad, se puede acreditar y atender a los menores psicológicamente”, añade.

Precisamente, recalca que la asignatura pendiente en materia de violencia machista son los menores, “que deberían ser atendidos psicológicamente, pero no hay recursos para ello”.

El paso de los años ha ido permitiendo un mayor conocimiento por la sociedad en su conjunto del CIM y la derivación de las mujeres víctimas de violencia machista a sus profesionales. “Funciona el boca a boca y es fruto del trabajo que llevamos haciendo todos estos años. Antes no había gente que no te conocía. Ahora ya hay unas oficinas de atención a las víctimas dentro de los juzgados, desde donde derivan, así como desde la Policía”, concluye Rosa Campos.