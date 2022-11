Los concelleiros de Participación Veciñal e Turismo, Silvia Díaz , y de Promoción Económica e Urbanismo, Gregorio Agís, mantuvieron ayer en el concello una reunión con representantes de la empresa de transportes Monbus, un encuentro solicitado por el gobierno local para transmitir a la compañía responsable del transporte público la necesidad de mejorar el servicio Tanto Díaz como Agís coinciden al recordar que las demandas transmitidas recogen las peticiones y necesidades “que nos transmitiron os veciños e veciñas en diferentes reunións previas”.

Agís y Díaz, que curiosamente sellaron hace unos días un pacto electoral para acudir juntos a las elecciones municipales de mayo próximo, consideran positiva la reunión, ya que, según indicaron, los representantes de Monbus mostraron su voluntad de estudiar temas como la ampliación de frecuencias de transporte.

Además, también se les dio traslado de otras necesidades, como la indicación de las paradas existentes en el municipio, especialmente a lo largo de la PO-308, y la dotación de horarios.

Los dos concejales señalaron que “na actualidade o servizo de transporte público en Poio é moi deficitario e non cubre, nin moito menos, as necesidades dos e das usuarias, especialmente tendo en conta a poboación e que Poio xa está plenamente consolidado como un destino turístico de referencia. De feito, estas demandas tamén son trasladadas deste este sector”. Hay varias razones por las que el Concello tiene claro que esta prestación, que depende de la Xunta de Galicia, tiene que experimentar un notable mejora en el menor tiempo posible. “ “Por unha banda, temos claro que hai que o servizo ten que ter unha maior efectividade e operatividade, para facilitar os desprazamentos das persoas que necesiten viaxar a outras parroquias ou a concellos da contorna” señalan los concejales, que también apelan al hecho de que un servicio de transporte eficiente facilitará la reducción del uso del vehículo privado, un aspecto que consideran especialmente importante en la PO-308, donde “a densidade do tráfico rodado é moi alta, sobre todo no verán e en núcleos como San Salvador ou Combarro”

El Concello recuerda que la mejora del transporte público es uno de los aspectos en los que se hace énfasis en el Plan de Mobilidade Urbano Sostible aprobado por el Concello de Poio en el año 2019. Como se indica en el documento, un servicio de transporte efectivo ayudaría a vertebrar la movilidad en el municipio y supondría “una recuperación del espacio público, con la correspondiente reducción en el uso del vehículo privado”. Esto derivaría en limitación de emisiones y huella de carbono, cumpliendo así con lo establecido en Agenda 2030, y un refuerzo de la seguridad vial.

Según el plan, más del 80% de los viajes que lleva a cabo la población se realizan a través de vehículos particulares. Silvia Díaz y Gregorio Agís confían en que Monbus tenga en cuenta las solicitudes trasladadas, con el fin de garantizar una línea de transporte “ máis efectiva, regular, con toda a información necesaria con respecto a paradas e horarios e acorde a un concello da categoría que ten Poio”.