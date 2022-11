El cierre de la piscina de Pontemuiños “va para largo”, según la Fundación Rías do Sur

Un problema que “va para largo”. Así calificó el presidente de la Fundación Rías do Sur, Héctor Vilariño, el cierre de la piscina de Pontemuiños por el aumento exponencial de los costes de mantenimiento. El organismo, que es una funcación “sin ánimo de lucro, carece de ingresos”, avisó a los dos clubes que utilizan actualmente las instalaciones, la piscina de 25 metros que se reabrió el pasado 8 de septiembre, de que la cerraría el 30 de noviembre si no se hacían cargo de esos gastos, “como mínimo de agua y luz”. Se trata del Club Natación Galaico y el Galaico Sincro, que el martes enviaban un comunicado para pedir colaboración al Concello al no poder asumir esos costes, que superarían holgadamente los 8.000 euros al mes.

El concelleiro de Deportes, Tino Fernández, adelantó que la administración local está con las manos atadas al tratarse de un complejo privado. “Para poner dinero necesitamos un proceso administrativo, y un convenio no se redacta en seis meses. Estamos estudiando fórmulas de colaboración, pero no es fácil”, lamentó el edil socialista, por lo que es más que posible que no se consiga “estabilizar el funcionamiento de las instalaciones” hasta 2023. En este sentido, Fernández reconoció que “nos preocupa mucho la situación de la piscina porque es una instalación estratégica en la ciudad” y explicó que “estamos en conversaciones con la Fundación en los últimos meses, pero siempre sobre la piscina de 50 metros. Hablábamos de repartirnos el coste del mantenimiento y que incluso los clubes aportaran algo”. Por eso la decisión de cerrar a finales de este mes pilló “por sorpresa” al concelleiro, al que además no le consta que Rías do Sur haya enviado una comunicación oficial al Concello. “Vamos a hacer los esfuerzos que sean necesarios para que siga funcionando y para que en el caso de que cierre, que sea durante el menor tiempo posible”, señaló Tino Fernández, que también añadió que esta es una época difícil, ya que “a final de año, las partidas presupuestarias están casi todas agotadas ya”. El concelleiro de Deportes insistió en que “vamos a tratar de agilizar los trámites todo lo posible, siempre dentro de nuestras posibilidades económicas y administrativas. Necesitamos unas garantías jurídicas, que nos las tienen que dar los técnicos y los servicios de intervención municipales”. Vilariño, por su parte, explicó que “hemos llegado a un punto en el que no podemos seguir así, por eso le planteamos a los clubes que asumieran una parte de los gastos. Antes la instalación funcionaba de otra forma. Ahora estamos trabajando bajo mínimos”. Por otra parte, la Fundación tiene previsto reanudar en los próximos días la colaboración con Ence para “engancharnos a su energía calorífica” y preparar, así, la piscina olímpica, de 50 metros. Pendientes de esto estaba el tercer club en discordia, el Waterpolo Pontevedra, que contaba con volver a entrenar en Pontemuíños en diciembre, pero por el momento se ha quedado todo en el aire. Se frustra así la reapertura de un complejo que cerró sus puertas en abril al renunciar la anterior concesionaria, también por los elevados gastos. Tras un largo periplo judicial, la fundación propietaria asumió la gestión, pero tampoco ha podido cumplir con sus objetivos. Por ello, los clubes afectados ven amenazada su continuidad y lanzan un SOS al Concello para que “no deje morir el deporte de agua de la ciudad”. La Fundación sacará a concurso la concesión una vez finalice varias obras de reforma Héctor Vilariño confirmó que la intención de la Fundación Rías do Sur es sacar a concurso la concesión de la gestión de las instalaciones “en cuanto podamos, para buscar un operador y que funcione todo como antes, pero va para largo”. Se refiere el presidente de la Fundación a que antes de sacar la concesión a concurso quieren terminar una serie de reformas que comenzaron con el cambio del sistema hidráulico de la piscina de 50 metros. “Ahora está pendiente la climatización, la cubierta de la piscina y la instalación de paneles solares para mejorar la eficiencia energética y rebajar los consumos”, explicó.