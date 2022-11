El CHOP comienza a aplazar intervenciones quirúrgicas por falta de sangre cero positivo

El Complexo Hospitalario de Pontevedra, CHOP, ha comenzado a aplazar intervenciones quirúrgicas no urgentes por falta de sangre, en concreto del grupo 0 positivo. Así se le ha informado a algunas familias que tenían pendientes operaciones. Además, la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) ha realizado un llamamiento generalizado a la participación de los gallegos en la donación de sangre y, “de forma especial”, a los donantes de los grupos A positivo, 0 positivo y 0 negativo.

A la familia de Rosario Chantada, vecina de O Salnés, le comunicaron esta misma semana que su esposo, que aguarda por una operación de espalda que lo mantiene encamado desde agosto de 2021, que su operación no puede llevarse a cabo “por falta de sangre 0 positivo”, tal y como asegura ella misma.

“Después de un año de espera y dolor, por fin llamaron a mi marido para fijarle la columna en el Hospital Montecelo. Cual no ha sido nuestra sorpresa que hoy (el pasado lunes) al acabar de hacer la prueba de sangre y la PCR nos dicen que mañana (por el martes) no ingresa, ya que no lo pueden operar por falta de sangre del 0 positivo”, explica a FARO.

En la intervención, tal y como indica, tienen que fijarle tres vértebras, ya que la patología que sufre, con dos hernias incluidas, es tan dura que lo mantiene encamado desde hace más de un año y con una invalidez permanente.

La mujer se siente desesperada porque es ella la que se hace cargo del peso de la familia y se siente desbordada. “A mí que me expliquen cómo tienen a la gente tan mal”, se pregunta. “Bien no lo están haciendo, porque los médicos se están marchando al extranjero”, añade la usuaria del CHOP.

Precisamente, ayer ADOS informó de que los grupos A positivo, 0 positivo y 0 negativo “presentan niveles bajos”, por lo que la Consellería de Sanidade recuerda que es necesario reforzar el permanente llamamiento a la participación en las campañas de donación.

Hay que recordar que en el caso de Pontevedra se puede donar sangre en el Hospital Provincial de Pontevedra de lunes a viernes de 8 a 15 horas y los martes, miércoles y jueves de 15 a 22 horas.