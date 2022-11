Seis mil euros de indemnización por difundir en internet un vídeo sexual con otro hombre

Dos años de prisión. Esta es la pena impuesta por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra a J. C. B. L. como autor de un delito contra la intimidad al difundir sin consentimiento de la víctima en una página web denominada “Only Fans” un vídeo de contenido sexual que grabó de los encuentros que el propio acusado mantuvo con este segundo hombre en la ciudad del Lérez.

Sin embargo, el acusado podrá eludir su entrada en un centro penitenciario al suspender la Audiencia el cumplimiento de la pena privativa de libertad. Eso sí, con la condición de que no vuelva a delinquir en el plazo de cinco años y que cumpla puntualmente con la responsabilidad civil que se fija en este caso. Concretamente, deberá abonar una indemnización de 6.000 euros a la víctima por daños morales, que podrá completar en pagos mensuales de 200 euros. En este caso, el fiscal advirtió que cualquier incumplimiento en los pagos supondría la petición del cumplimiento de la pena de prisión para el acusado.

La víctima se percató de los hechos unos días después al avisarle un conocido suyo porque había visto el vídeo en la citada web y le había reconocido

La sentencia, que es firme al anunciar las partes que no será recurrida, se dictó “in voce” por la presidenta de la sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra, después de que el acusado reconociese los hechos y alcanzase un pacto con la Fiscalía. Así, logró rebajar sustancialmente la pena de 6 años de cárcel que solicitaba inicialmente el Ministerio Público a los dos que finalmente le fueron impuestos. Se le aplicó el atenuante de confesión tardía y reparación del daño.

Aplicación de citas

Según los hechos que reconoció el procesado, en abril de 2021 la víctima contactó con él a través de la aplicación “WAPO”, de citas para gays, acordando ambos quedar para mantener relaciones sexuales el 17 de abril y el 1 de mayo de ese mismo año en un domicilio de Pontevedra. El acusado le preguntó a la víctima si podría grabar dichos encuentros sexuales, a lo que este accedió, “siempre y cuando no se le grabara la cara”. El acusado realizó sendas grabaciones que posteriormente envió a la víctima y en las que efectivamente no se le veía la cara, pero también, “vulnerando la intimidad” de su acompañante –que nunca consintió en que captara su rostro– procedió a “grabar entero el encuentro sexual, que posteriormente subió a la página web “Only fans” en la que se encontraba registrado”. Además, lo hizo “con una finalidad económica ya que obtenía un beneficio por cada visualización de dicho vídeo”.

La víctima se percató de los hechos unos días después al avisarle un conocido suyo porque había visto el vídeo en la citada web y le había reconocido.