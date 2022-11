El precio del alquiler sigue por las nubes en Pontevedra y alcanza este año cifras de récord

Contratar un piso en alquiler como opción residencial a largo plazo y a un precio asequible se está convirtiendo en toda una odisea en Pontevedra debido al incremento de precios que se ha registrado a lo largo del último año. Las rentas que exigen los propietarios siguen al alza y se sitúan en cifras nunca vistas, al menos con respecto a la última década y más si se compara con hace ocho años, en 2014, cuando los precios tocaron suelo tras la crisis inmobiliaria.

La subida de precios se constata a través de tres indicadores distintos, aunque estos marcan diferentes listones de precio. En primer lugar los datos oficiales del Observatorio da Vivenda de Galicia. Según el IGVS, el precio medio del alquiler en Pontevedra en octubre se situó en torno a los 538,9 euros por contrato, con un total de 980 firmados.

La cifra supone un aumento de los precios en un 6,3% respecto a la media de 2021, cuando se situaron en unos 506,3 euros mensuales. Son cifras históricas, dado que en 2020 la media fue de 485 euros y antes de la pandemia –en 2019– eran de 459, según el Instituto de Vivenda e Solo. En 2014, se pagaba una renta media en la ciudad del Lérez de apenas 391 euros.

En la comparativa con las otras siete grandes ciudades gallegas, Pontevedra también despunta entre las más caras. Solo se ve superada por A Coruña, con 571 euros mensuales de media, y por Vigo, con 557. Sin embargo, mientras que las dos urbes más pobladas de la comunidad lideran también el ránking en cuanto a número de contratos firmados, en Pontevedra esta cifra cae estrepitosamente y se ve superada por todas las ciudades gallegas excepto Ferrol. Es decir, en la Boa Vila los precios son más altos y se alquila menos que en Santiago, Lugo y Ourense.

720 euros de media según "Idealista"

Otro punto de vista lo aportan los portales de internet especializados en el sector inmobiliario. En el caso de “Idealista”, el precio del alquiler en la ciudad del Lérez volvió a crecer el pasado mes de octubre respecto a septiembre y ahora el el metro cuadrado se cotiza a 7,2 euros, frente a los 7,1 de septiembre. Es decir, que un piso de unos 100 metros cuadrados de superficie se situaría en los 720 euros de media.

Son cifras que se están manteniendo a lo largo de todo 2022 cuando el precio del alquiler tocó su techo en la ciudad en mayo con 7,3 euros el metro cuadrado, una cifra récord según los registros de este portal inmobiliario. La diferencia con respecto al mismo mes del año anterior es de un 3,5% más.

La zona de Barcelos, la más cara

Por distritos, los alquileres más caros en el centro estarían en el entorno de la Plaza de Barcelos y Benito Corbal (con 7,5 euros el metro cuadrado) y los más baratos en A Seca o Salgueiriños (con 7,1) al igual que en el área de María Victoria Moreno.

Desde las agencias inmobiliarias de la ciudad aportan una visión próxima a estos precios, según el tamaño de la vivienda y la localización. Reconocen que el ascenso de las rentas que exigen los propietarios fue vertiginoso en los últimos ejercicios y actualmente “un piso de una habitación ronda los 500, los de dos habitaciones los 600 y los de tres se van a setecientos o por encima”. La mayoría de los que tienen esos precios vuelan, según explican desde Ponte Hábitat Inmobiliaria, y quedan los de mayor precio, que configuran la mayor parte de la oferta actual, de “entre 900 y hasta 1.200 euros” es decir, con cantidades que incluso superan el salario mínimo.

Alquilar solo por habitaciones, una opción que por el momento no cuaja en la ciudad del Lérez Un piso compartido es una de las opciones por las que optan muchos jóvenes para independizarse ante el encarecimiento del alquiler. De hecho, en otras ciudades es habitual ya el alquiler de pisos por habitaciones, un fenómeno que, por ahora, no parece implantarse en la Boa Vila. Así lo explican desde Ponte Hábitat Inmobiliaria. Sí bien sí que hay pisos compartidos, en su mayor parte por estudiantes universitarios, los alquileres se suelen realizar a nombre de una persona o ya en conjunto a los inquilinos que buscan un piso con el número de habitaciones correspondiente en función de cuantos sean los dispuestos a compartir. Actualmente, tan solo tienen un piso con una habitación en alquiler y es precisamente por una baja de última hora en un caso como el anteriormente relatado. Convivencia ¿Y por qué no da resultado el alquiler de habitaciones? El sistema es más complejo y además se topa de frente con el problema de la convivencia. “Si fuera la propia agencia la encargada de ir seleccionando a los inquilinos de un mismo piso, si se genera algún conflicto de convivencia, tendríamos un problema”, explican desde Ponte Hábitat. Según el portal Idealista, que hace un estudio de la situación del mercado en España en el alquiler exclusivamente de habitaciones, en Pontevedra ahora se paga un 59% más que hace 5 años por compartir piso.

Unos 255 euros al mes por compartir piso

El estudio realizado por Idealista analiza cuánto se paga por el alquiler de habitaciones en pisos compartidos en toda España. En Pontevedra, la ciudad en la que más subió el precio por habitación del Estado en los últimos cinco años, la cantidad rondaría los 255 euros. Sería la ciudad más cara de las cuatro capitales de provincia gallegas (con 200 euros por habitación en Lugo y Ourense y 240 en A Coruña). No obstante, se situaría muy por debajo de la media estatal de 350 euros al mes, según este portal inmobiliario.

El objeto del estudio era determinar que sería más rentable, si compartir piso o optar por un estudio a la hora de independizarse. La comparativa no se puede realizar en la ciudad de Pontevedra al no disponer de datos el portal inmobiliario, que no registra ninguno en alquiler en la actualidad. No obstante, desde Ponte Hábitat señalan que sí que existe oferta de estudios o de apartamentos de una única habitación en la ciudad del Lérez y que es una alternativa muy buscada. Si bien no tanto para estudiantes, sí para empleados que ven desplazado su lugar de trabajo desde otra ciudad a la Boa Vila. La escasez de oferta de alquiler en este momento afecta a todo tipo de inmuebles, por lo que también puede ser que estos codiciados estudios estén ahora mismo fuera del mercado, pero sí que es una alternativa que gusta a muchos de los usuarios que optan por un alquiler para residir en la ciudad del Lérez.