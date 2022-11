O profesor Héctor Silveiro imparte hoxe unha charla, ás 19.30 horas no Museo Manuel Torres de Marín, no marco das VI Xornadas “Xan Montenegro” de protección e posta en valor do patrimonio de San Xián, adicadas ao filólogo Elixio Rivas. Abordará o reto que impulsa este centro educativo para poñer en valor a toponimia local.

O profesor Héctor Silveiro foi, xunto co Ateneo Santa Cecilia, o promotor da proposta de recuperación da “Toponimia de Marín” para poñela á disposición da cidadanía e dos investigadores. Como lembrou daquela, o traballo de Elixio Rivas, que dende 1978 pertencera á Comisión de Toponimia de Galicia, unha sección do Consello da Cultura Galega, foi pioneiro e contribuíu a que posteriores iniciativas nesa materia o tiveran como modelo. As Xornadas continuarán o sábado día 26 co Memorial Xan Montenegro, ás 17.00 horas no lugar do Carballal. A figura de quen fora activista cultural e presidente da Asociación de Veciñas e Veciños de San Xián dálle nome a estas xornadas dende a pasada edición como recoñecemento á súa contribución na mellora da parroquia. Familiares e amigos de Xan Montenegro veñen impulsando esta homenaxe cívica dende o seu pasamento, en xuño de 2011.