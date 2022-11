“Hacer un libro es como un buen cocido: a fuego lento”

Dentro de la programación de Culturgal, que arranca mañana en el Pazo da Cultura de Pontevedra, el sábado 26 firmará ejemplares de su última novela “Melide”, el escritor Reka Refojos.

– ¿Cuál es su relación personal con Melide, con la playa?

–Toda. Melide es una de mis playas favoritas. Iba a decir que es mi favorita, pero lo cierto es que es una de ellas. Fue el lugar donde hice mi primera acampada, con 13 años. Es para mi una playa que tiene un significado muy especial y muy personal, al margen de que es maravillosa en sí. Y tiene muchísima relación con uno de los protagonistas de la novela. De ahí el título.

– Pero la trama no transcurre en Melide.

– No, el protagonista tiene alguna relación con la playa pero la historia transcurre realmente en un barrio de Vigo. Estamos preparando incluso una representación de la novela en la calle donde transcurre una parte de la novela.

– ¿La enmarcaría en el género romántico?

– Cuando empiezas a leerla sí que parece una historia romántica, pero luego te das cuenta de que de romántica no tiene nada. Tiene también connotaciones de novela negra. Pero es una historia sobre todo que engancha, desde el primer capítulo.

– ¿Está satisfecho con la acogida del público hasta ahora?

– Mucho. Los comentarios que me han llegado hasta ahora de quienes han leído el libro han sido muy satisfactorios.

– ¿Qué es lo mejor que le han dicho sus lectores?

– Pues te respondo con sinceridad: El comentario más bonito que me ha llegado fue “estoy esperando desesperadamente que saques otro libro”, o sea, que mejor imposible.

– La cubierta del libro es un cuadro de Antón Pulido. Da la sensación de que esta pintura es una parte importante de la obra.

– Es cierto. Lo de la portada es parte de esas benditas casualidades que tiene la vida. Buscando motivos para la portada, la editora, Arantxa, de repente se tropezó con este cuadro de Antón Pulido, que lo pintó realmente en el año 1991 y aunque el libro es muy posterior puedo decir que casi casi resume la novela. Se trata de un hombre enfrentado a sus miedos, a su propio abismo, un hombre atormentado, amargado, en busca de algo que no encuentra. Y es un poco el resumen de la novela. Cuando nos encontramos con esta obra se le pidió a Pulido la cesión del cuadro, él leyó el texto y no dudó ni un instante en cedernos el cuadro para la portada. Se me puso el vello de punta cuando me lo confirmaron. Fue muy emocionante.

– ¿Cuando escribe un libro piensa en el lector?

– Nunca. Escribo desde el interior. Supongo que muchos escritores basamos nuestros textos un poco en experiencias personales, en parte de nuestra vida, nuestros sentimientos, casi siempre nuestras emociones quedan reflejadas en nuestros escritos. Ahora mismo estoy con una segunda novela, que está ya en la editorial, en fase de corrección y la he escrito también como me ha salido, sin pensar en el lector.

– ¿Melide tiene mucho de usted?

– Mucho, hay mucho de mi interior en esa novela.

– ¿Sabremos algo de su nueva novela en Culturgal?

– Es muy pronto por ahora. Confiamos en tenerla lista la próxima primavera. Ahora hay un trabajo en la editorial que es largo y que hay que respetar porque es necesario. Confío mucho en la editorial Elvira y la novela saldrá cuando tenga que salir. Hacer un libro es como un buen cocido, a fuego lento, y cuando está bien hecho es cuando se sirve a la mesa, no antes.