El paraninfo del instituto Sánchez Cantón de Pontevedra permanece inutilizado desde el pasado fin de semana al caerse una parte de su falso techo. El incidente se produjo en una jornada no lectiva, por lo que no se produjeron daños personales. No se han determinado oficialmente las causas del desplome, a la espera de una investigación oficial. Una de las hipótesis sobre la mesa apunta a las constantes lluvias de estos días.