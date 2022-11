Zoe y Mei, dos gatas tricolor adoptadas, son las protagonistas de las historias creadas por su compañera de piso, la ilustradora pontevedresa Paula Cheshire, en una publicación que lleva por título “Meigatas” y que todavía se encuentra en el tintero. Se trata de un fanzine “sobre gatos, brujas y magia”, tal y como ella describe, que nace con la doble intención de plasmar sobre el papel un torrente inacabable de imaginación y de ayudar a los animales rescatados sin hogar de la asociación Difusión Felina de Pontevedra con el 5% de las ganancias de una campaña de “crowdfunding” creativo a través de la plataforma Verkami. El cómic relata las aventuras de “dos gatas brujas y todos los estímulos que las rodean en un mundo mágico”.

“La idea de este proyecto se fue gestando desde que llegó Mei a casa con solo dos meses, a la que adoptamos en 2020, ya que es una gata de pandemia rescatada por Difusión Felina de un canalón en el que se había quedado atrapada, algo que le ha marcado el carácter asustadizo de por vida”, cuenta la ilustradora a FARO. “Como es tan diferente a Zoe, que ya tiene doce años y es muy tranquila, me hacía gracia imaginármelas como dos brujitas, una mayor y otra jovencita y aprendiz”, añade.

“Como me había planteado el reto de dibujar una viñeta al día, fui creando historias de humor gatuno, que solo entenderán las personas que tienen gatos, y añadiendo un poco de magia. Al ver que recibía comentarios y que a la gente le gustaban, me planteé hacer un recopilatorio y aumentar la cantidad de páginas. Ahí se me ocurrió hacer el Verkami, sobre todo para poder contribuir un poco con Difusión Felina, a las que me gustaría darles una parte, porque están desbordadas”, resume.

Paula Cheshire reconoce que no puede haber mejores protagonista para un cómic que un gato: “Porque son animales que generan situaciones muy surrealistas”.

Para poder materializar este proyecto, la ilustradora necesita 2.500 euros, de los que lleva recaudados ya 1.632 euros a través de 79 aportaciones.

“Ya superamos el 50% y lleva pocos días la campaña, así que espero que se complete. Queda un mes de tiempo para poder contribuir”, informa.

Una vez conseguida la cantidad, o agotado el plazo de la campaña, tiene pensado hacer el cómic y algunos artículos más, como chapas, postales, pegatinas... Los mecenas recibirán, en función de su aportación, además de la publicación en PDF y/o papel, otros detalles, incluida su mención o la de sus animales a través de un personaje.

“Ya superamos el 50% y lleva pocos días la campaña, así que espero que se complete. Queda un mes de tiempo para poder contribuir” Paula Cheshire - Ilustradora

Paula Cheshire estudió Diseño Gráfico en Ourense y se dedica profesionalmente a la ilustración desde 2021, por lo que todavía está luchando por poder vivir de este trabajo, “algo que haces muy justita y para lo que necesitas ahorros previos”.

Recientemente publicó otro cómic, “El Duelo”, con la editorial Fandogamia, sobre la experiencia personal de la pérdida de alguien cercano, en su caso de su madre, que falleció de cáncer. “Lo hice expresando lo que yo sentí y pasé y con la intención de que las personas que lo vivan se reconozcan, porque en esos momentos, aunque estés rodeada de mucha gente, te sientes muy sola”, explica.

No es la primera vez que la pontevedresa se vuelca con un tema tan sensible, ya que también cuenta en su curriculum con el fanzine “Me das ansiedad”, un recopilatorio a todo color de viñetas dedicadas “a nuestra mejor amiga, la ansiedad. Y a los gatos, por qué no”, en sus propias palabras.