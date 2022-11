Los pontevedreses adelantan las compras de Navidad al Black Friday como medida frente a la crisis

Una moda más nacida en Estados Unidos, con los descuentos que se aplicaban en las tiendas el día posterior a Acción de Gracias, se ha convertido también en una tradición en España. Se trata del “Black Friday”, una jornada de ofertas en el último viernes de noviembre que comenzó en productos de electrónica y que hoy en día ya abarca todo tipo de sectores. En muy pocos años, el “Black Friday” ha pasado de ser la antesala de la Navidad a casi sustituirla. La crisis económica derivada de la inflación y de la subida de precios de la energía está obligando a los hogares a apretarse el cinturón y hacer numerosos recortes, pero las familias se resisten a que esos recortes lleguen a los regalos de Navidad, por eso este año los pontevedreses están adelantando más que nunca sus compras para aprovechar las ofertas del “Viernes negro”.

“El año pasado la gente tardaba más en comprar, pero este no, este ya llevan semanas preguntando por el Black Friday”, comentan desde la juguetería Eurekakids, en la calle García Camba. En este establecimiento los descuentos comenzaron ayer y se prolongarán durante una semana, ampliándose también el plazo de cambio y devolución hasta el 15 de enero.

Esta práctica de prolongar los descuentos durante más días que el propio “Viernes negro” es algo habitual ya en el comercio pontevedrés. “Se trata de dar facilidades a los clientes, porque antes solo era un día y era una locura; ahora las compras se pueden organizar mejor a lo largo de una semana”, explica el responsable de la zapatería Krack, en Benito Corbal, cuyo Black Friday se realizará entre el próximo lunes, 21 de noviembre, y el viernes 25, con descuentos de entre un 20 y un 30 por ciento en artículos seleccionados.

En Mardy Electrodomésticos (perteneciente al grupo Euronics) los descuentos se están realizando durante todo el mes de noviembre. “Tenemos una serie de artículos rebajados, a través de la cadena. Hacemos el descuento durante todo el mes para que la gente tenga tiempo de comprar y para que no lleguen al día siguiente de comprarse algo y lo vean rebajado por sorpresa”, explican los responsables de la tienda situada en la calle Virgen del Camino, con descuentos en artículos como lavadoras, lavaplatos o televisiones.

En lo que coinciden los comerciantes es en que este año está habiendo más movimiento. “La gente suele adelantar sus compras de Navidad porque esto es como si comprase los regalos a plazos”, comentan desde Eurekakids. “Las expectativas que tenemos son muy buenas, sobre todo el día fuerte, que es el viernes, aunque se nota la crisis”, añaden desde Krack.

Aunque el Black Friday comenzó como una campaña promovida por grandes empresas y franquicias, el comercio local no se ha querido quedar atrás. “Los consumidores están muy quemados y tienen que recortar, y no van a recortar en alimentación, en lo primero que recortan es en productos como los nuestros. Con estos descuentos mucha gente aprovecha para hacer ya compras de cara a Navidad. Muchos de estos productos, si esperan a las rebajas de enero, ya no los van a tener, y menos a estos precios”, explica el responsable de la zapatería Krack, que también se unió recientemente a otra campaña de descuentos, el 11 de noviembre (11 del 11), día del Soltero.

Además de la crisis económica, otro de los motivos que está llevando a los consumidores a adelantar sus compras es el miedo a que haya problemas de suministros con ciertos productos, como ha sucedido en los últimos meses en momentos puntuales.

Por el momento, las expectativas del comercio local con la campaña de Navidad son inciertas. “Es una incógnita absoluta”, señalan desde Mardy, donde apuntan que “desde el verano hasta ahora, vemos que la primera quincena del mes suele ir bien y la segunda, mal, excepto octubre, que funcionó al contrario. Noviembre está yendo bien por ahora, pero la situación es tan inestable que no sabemos cómo estaremos de aquí a un mes”.