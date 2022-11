O Colectivo Monte Pituco de Marín organiza as VI Xornadas “Xan Montenegro” de protección e posta en valor do patrimonio de San Xián, que se celebrarán os días 23 e 26 de novembro. “Elixio Rivas, raizame das palabras” é o lema do programa de actividades, nas que se vai homenaxear o autor, falecido o pasado mes de setembro aos 97 anos, da obra “Toponimia de Marín. O profesor Héctor Silveiro, membro correspondente da Real Academia Galega, participará o vindeiro mércores 23 ás 19.30 horas, na Biblioteca Municipal de Marín, nunha charla na que vai lembrar a figura e o legado de Elixio Rivas.