A portavoz municipal do BNG en Marín, Lucía Santos, solicitou ao goberno municipal a realización de melloras no camiño escolar que dá acceso aos centros escolares IES Chan do Monte de Mogor e San Narciso. Santos expón que “o camiño escolar que vai dende o Lavadoiro de Mogor até os centros educativos de Chan do Monte e San Narciso non ofrece seguridade para os viandantes, xa que o pintado que sinaliza o camiño escolar, ademais de estar maiormente borrado, non chega nin até a metade do percorrido”.