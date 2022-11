“Una enfermera es capaz de dar respuesta en muchos procesos que son agudos pero banales”

La Asociación Galega de Enfermaría Familiar e Comunitaria, AGEFEC, inauguró ayer en Pontevedra su VII Congreso bajo el título “Reactivando a Atención Primaria”. Son dos días de ponencias, coloquios y talleres en los que participan profesionales del ámbito sanitario. En la sesión inaugural se abordó, como era de esperar, la decisión del Sergas de poner al frente de los Urgencias extrahospitalarias en Pontevedra y O Salnés a enfermeras siempre y cuando no haya médicos.

–Es la séptima edición del congreso de la Asociación Galega de Enfermaría Familiar e Comunitaria, tras el parón de la pandemia, ¿con qué objetivos se celebra?

–Con muchas ganas, porque es un congreso científico para el avance de conocimientos enfermeros, compartir experiencias y aprender unos de otros.

–¿Qué es lo que diferencia a la Enfermería de Familia y Comunitaria respecto a otras especialidades?

–Esta especialidad lo que conlleva es la atención a los pacientes en los centros de salud, pero también a la familia y a la comunidad. Para eso necesitamos conocimientos específicos, porque en un hospital estás allí ubicada, pero en un centro de salud salimos a la calle. Por eso es necesario ampliar ese tipo de conocimientos. La atención al paciente crónico es muy importante, como así ha quedado de manifiesto tras esta pandemia. Son pacientes muy olvidados y que corren el riesgo de agudizar sus enfermedades.

"Nosotras no vamos a sustituir nunca a ningún médico. No es nuestra intención"

–Ya antes de la pandemia se intentó potenciar esta especialidad de la Enfermería, e incluso darla a conocer...

–Sí, esta especialidad existe desde hace 12 años. Obviamente, las enfermeras de Atención Primaria ya son especialistas desde hace muchos años, durante los cuales han desarrollado su actividad en los centros de salud. Pero hoy en día se hace más evidente esta necesidad de ubicar a estas enfermeras especialistas debido a la crisis tan grande que hay en Atención Primaria. ¿Qué necesitas ahora mismo en un centro de salud? Profesionales que sean capaces de resolver las necesidades que hay hoy en día y con esas competencias avanzadas.

–Precisamente, sobre la crisis en la sanidad pública, hay mucha polémica por la decisión de la gerencia del área sanitaria de Pontevedra de poner al frente de las Urgencias extrahospitalarias a enfermeras cuando no haya médicos.

–Hay que diferenciar: nosotras no vamos a sustituir nunca a ningún médico. No es nuestra intención. Nosotras lo que defendemos y apoyamos es el desarrollo de las competencias de la enfermera. Si un PAC tiene un médico y una enfermera, no se debería quedar una enfermera sola, en todo caso debería haber dos por lo menos, sobre todo porque son necesarias las manos cuando hay una urgencia grave. También es verdad que si la hay, están otro tipo de recursos, como el 061 con sus ambulancias y helicópteros. En situaciones del día a día, que son las que mayormente vivimos en los PAC, como una infección de orina, un dolor de espalda, una lumbalgia... la enfermera es capaz y competente de hacer una valoración del estado del paciente, signos y síntomas y de trasladárselo a un médico para que el prescriba con lo que él está viendo. Una enfermera es capaz de dar respuesta en muchos procesos que son agudos pero banales. Son aquellos que necesitan una atención en el momento urgente, pero no son lo suficientemente graves como para que un médico necesite estar ahí en ese momento presente.

"Los pacientes tienen que estar tranquilos porque sí van a encontrar respuesta en los PAC"

–Pongamos por caso esa lumbalgia que menciona, si el paciente necesita un pinchazo, ¿puede aplicárselo la enfermera?

–Nosotras ahora mismo no podemos prescribir, así que tiene que ser el médico el que decida qué medicación aplicar, igual que la que se tiene que recoger en farmacia.

– ¿De qué modo va a estar presente ese médico? ¿Telefónicamente?

–No sabemos cómo la va a gestionar la administración. Lo que pedimos es tranquilidad porque una enfermera sí que tiene competencia y capacidad de ayudar, o bien ella misma a través de la prescripción telefónica o de otro tipo de recurso como una ambulancia en casos graves. Pero los pacientes tienen que estar tranquilos porque sí van a encontrar respuesta en los PAC.

–¿Sienten que tienen respaldo legal ante esta nueva situación?

–Sí, por supuesto, cada medida o decisión que se toma siempre está respaldada. Somos un colectivo muy influenciable y al que históricamente nos han metido mucho miedo, cuando somos nosotras las que tenemos que tomar las decisiones.