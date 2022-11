Rueda declara temporal la atención de los PAC por enfermeros: “Mejor eso que nada”

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha recordado, ante la avalancha de críticas, que “no es una medida permanente” y que “es mejor contar” con estos profesionales en los centros de Urgencias “que no contar con nada”. Anunció que así se lo transmitirá a los profesionales en una reunión con el Consello Galego de Colexios Médicos.

En la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, informó de que este encuentro será en los próximos días y en él tendrá la oportunidad de trasladar a los facultativos lo que es “un realidad”, que es que no se trata de “una renuncia definitiva a tener médicos” en los PAC, sino de una solución “transitoria” que se ha puesto en marcha en la zona de Pontevedra.

Ante estos planes de la Xunta, el Consello de Colexios Médicos de Galicia dice estar “atónito” y denuncia que la medida “no resulta ajustada a derecho” porque “vulnera diversas normas y es contraria a la jurisprudencia sobre la materia”, porque los enfermeros asumirán “competencias que no están actualmente recogidas en ninguna norma vigente de rango legal”. Además, ha anunciado que ya se han presentado demandas ante las autoridades judiciales.

En este contexto, el colectivo profesional insiste en que la solución no solo es “inútil” para resolver las carencias actuales de los PAC, sino también “cuestionable en el plano jurídico”, hasta tal punto que “puede considerarse ejecutada en fraude de ley”.

“Resulta evidente que de desarrollarse este plan se generará entre la ciudadanía una gran desconfianza desde el punto de vista de la seguridad de la asistencia. A un médico solo le puede sustituir otro médico con la titulación (especialidad) adecuada a la plaza asistencial”, explica el Consello de Colexios Médicos, que defiende los equipos de Atención Primaria conformados por médico y enfermero, que “han sido la base del éxito” durante “muchos años”.

Igualmente, el sindicato médico CESM considera que esta “parche” es una “auténtica temeridad” que puede “atentar contra la seguridad de los pacientes”.

Por su parte, la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública ha mostrado su firme rechazo al anuncio de la gerencia del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés advirtiendo de que pone en riesgo la salud de la población y considera que muestra la intencionalidad de la Xunta “de ir desmantelando la Atención Primaria”.

Asimismo, el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, acusó al PP de “implantar un Amazon sanitario” en Galicia por la “desmotivación y la precariedad laboral”. Anunció que reunirá a su comité de expertos sanitarios, que incorporará a juristas, ante la situación de la falta de médicos en el área de Pontevedra y O Salnés.

El Sindicato de Enfermería Satse expresó ayer que “las profesionales de enfermería estamos sobradamente capacitadas y cualificadas para asumir nuestro trabajo de PAC, porque estamos preparadas para tomar decisiones y valorar cuándo debemos derivar o no un paciente a su médico de atención primaria o a urgencias, por medio del 061”. Sin embargo, también han exigido medidas garantistas para los casos en que el personal de enfermería tenga que asumir la responsabilidad de los Puntos de Atención Continuada. El sindicato recuerda que las profesionales de enfermería llevan a cabo los triajes en urgencias, tanto pediátricas como de adultos, valorando a los pacientes para clasificarlos por orden de prioridad, habiendo recibido formación para ello y siguiendo protocolos elaborados por el Sergas, y dicen no comprender que se cuestionen sus capacidades a la hora de asumir el trabajo de los PAC.

Preocupación al quedarse Baltar sin pediatra

Los socialistas de Sanxenxo han denunciado el “grave estado” en el que se queda el centro de salud de Baltar ante la confirmación de que no tendrá pediatra. “Ante el traslado de la sanitaria que estaba sustituyendo a dos pediatras con plaza que se jubilaron, se confirma que el centro de salud de Baltar no contará con un pediatra que pueda atender a los niños de Sanxenxo”, informa la portavoz socialista, Ainhoa Fervenza. La agrupación socialista afirma que “nos toman por ignorantes”, ya que se anunciaron obras en el centro de salud incluso sin una dotación presupuestaria, “para ver si así nos callamos un poco y se nos olvida que nuestros pequeños y pequeñas no tienen atención”. Precisamente, este fin de semana esta convocada una protesta ciudadana en defensa de la sanidad pública en forma de cadena humana alrededor del centro de salud de Baltar. Será a partir de las 12 horas. No será la única de la comarca, ya que en Caldas, a la misma hora y también el domingo, se convoca a la ciudadanía por el mismo motivo.