“La explotación sexual en las menores con discapacidad intelectual es habitual”

Las III Xornadas Internacionais In.Xurga sobre violencia de género y mujer con discapacidad comenzaron ayer bajo el lema “Unha sociedade igualitaria só é posible sen violencia”. La abogada Ana María Castro Martínez, presidenta de In.Xurga (Asociación por la Defensa de las Personas con Discapacidad/Dependencia), fue la encargada del acto inaugural de esta cita con profesionales de diferentes ámbitos que se transmite por “streaming” y que cuenta con la colaboración de la UNED de Pontevedra.

– Es la tercera edición de estas jornadas, es decir, que sigue habiendo motivos para su celebración...

– Sí, es la tercera vez que las hacemos y son bianuales. Hay que informar a la población sobre lo que ocurre con la mujer con discapacidad cuando sufre violencia de género.

– ¿Qué destaca del programa de este año?

– En esta ocasión nos centramos un poco más en el daño moral. Cuando se va a juicio y se condena al agresor y la mujer se considera víctima, muchas veces se le otorga por parte del juez o jueza es un daño moral, en una cuantía dineraria. Lo que nos estamos encontrando en los últimos tiempos es que esa cantidad no se está recibiendo por parte de las víctimas. Está fallando el sistema, por eso nos estamos centrando en ello. De hecho, cinco ponencias se centran en eso a través de varios casos, uno de aquí en Galicia, defendido por mí, en el que hubo un daño moral de 50.000 euros en una menor de edad que no se cobró. Por su parte, la magistrada de Pontevedra Belén Rubido de la Torre hablará sobre la reparación integral desde el punto de vista de la judicatura. También contamos este año con una trabajadora social que explicará las prestaciones concretas que reciben las mujeres.

–¿Qué otras cuestiones abordan que supongan novedad?

– Innovador es el tema de la protección de la privacidad de estas mujeres, que lo ha explicado un investigador de la Universidad de Salamanca. También qué ocurre con los hijos cuando se condena al agresor: si pueden o deben ver al padre o no...

– ¿Qué discapacidades suman más abusos o casos de violencia? Las físicas, las psíquicas...

– Hay discapacidades a las que se les llama “invisibles”, aunque a mí no me gusta este término. Es el caso de las discapacidades psicosociales, cuando se tiene una enfermedad mental. Muchas veces pasan inadvertidas. Esas mujeres están medicadas y ahí existe una vulneración bastante grande. También en las sensoriales, que son las que no oyen o no pueden ver, aunque no sea de forma total. En estos dos casos sufren una mayor discriminación, porque sin apoyo no pueden estar en igualdad. Ahí la superioridad del hombre se acrecienta muchísimo más porque la mujer no tiene herramientas para poder enfrentarse a ello y defenderse.

– Antes mencionó los problemas en el acceso a la Justicia, ¿de qué tipo son?

– Es una cuestión que tratamos siempre, porque la mujer con discapacidad necesita herramientas accesibles para que puesta estar en la Justicia en igualdad de condiciones de las demás. Por ejemplo, una mujer con sordera necesitará un intérprete de lengua de signos, o una con discapacidad visual necesitará los documentos que le entreguen en Braille. La mujer con discapacidad intelectual necesita un intérprete, una persona que le ayude y sea la facilitadora para comprender el procedimiento.

– También han incluido una ponencia en las jornadas de este año sobre explotación sexual y trata...

– La explotación sexual en menores con discapacidad intelectual y psicosocial es frecuente. Ellas no son capaces de ver que lo que están haciendo es una transacción de su cuerpo y de sus derechos y no llegan a ese entendimiento de lo que está pasando precisamente por su discapacidad. Hay muchísimos lugares de prostitución en las que las mujeres tienen inteligencia límite o algún trastorno de personalidad. Es algo que ocurre y muy grave. Y ocurre en todos los pueblos. Se descubre porque hay investigadores que sacan a la luz estos casos. Siempre ha ocurrido a lo largo de la historia, en las aldeas, en las que todo el pueblo se acostaba con una chica con discapacidad intelectual, a sabiendas de su condición, era agredida sexualmente por todos los hombres. Ahora esto no ocurre, o al menos se ve de otra manera.

– ¿En qué trabajan en In.Xurga? ¿Se han marcado algún objetivo nuevo para este año o el próximo?

– Mantenemos los objetivos por los que nació la asociación y seguimos con nuestro observatorio de la terminología, que está teniendo éxito. Tenemos ya seis publicaciones.