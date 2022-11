“La edad no limita a nadie, siempre que tengas una ilusión hay que luchar por ella”

La pontevedresa Isabel Iglesias Lains, de 52 años y madre de tres hijos, ha sido elegida como Miss España Sénior en el certamen Royal Spain Sénior, celebrado el pasado fin de semana en Asturias. A esta trabajadora de Zara en la Boa Vila desde hace más de tres décadas, la oportunidad le llegó por casualidad, después de que desde la agencia de modelos Rassim’s le propusieran la pasada primavera presentarse al casting de Miss Galicia Sénior. Tras ciertas reticencias por su parte, por fin se animó y el resultado no ha podido ser más sorpresivo y satisfactorio.

– ¿Cómo surgió esta oportunidad?

– Fue a raíz de una persona que vio una oportunidad en mí y se lo comentó a una agencia de modelos en mayo, Rassim’s, y allí les gustó mi perfil y me propusieron presentarme al casting de Miss Galicia Sénior. Yo en un principio no quería ir. Pero como soy bastante decidida y no me asustan las cosas, me presenté para tener una experiencia. Y gané, pero para mí, sin más. Ni lo comuniqué. El caso es que después tenía que ir al nacional, a Miss España Sénior.

– Con una candidata por comunidad autónoma...

– Bueno, en algunas comunidades, como Galicia, Madrid... iban tres o cuatro candidatas.

– ¿Son habituales este tipo de certámenes?

– Ahora está muy demandada la modelo sénior, aunque yo no tenía ni idea, porque las grandes firmas quieren dar visibilidad a la gente de nuestra edad porque, al fin y al cabo, es la que tiene poder adquisitivo.

– Además de que las mujeres de hoy en día tienen la oportunidad de cuidarse muchísimo más...

– Efectivamente. No tienen nada ver con las de hace décadas Solo había que ver a las candidatas. Las cosas han cambiado muchísimo.

– En su caso, ¿influye el hecho de trabajar en una empresa como Zara?

– No, yo fui siempre así. Desde niña me ha gustado mucho el deporte, soy una apasionada. Y me ha gustado mucho cuidarme, no el exterior, sino el interior: buena alimentación, no fumar... Siempre me importó bastante.

– ¿Qué pasará a raíz de su elección en el certamen?

– Pues a lo que me lleve. En principio, la diseñadora asturiana Celia B. ha contactado con la agencia de modelos para interesarse y concertar alguna sesión de fotos. También me han comentado la posibilidad de participar en la Fashion Week en Madrid, en febrero. Me hace mucha ilusión, porque es todo nuevo para mí.

– Trabaja en el sector de la moda, por lo que todo esto tampoco le es tan extraño...

– Me gusta la moda, pero lo de la pasarela fue algo inesperado. Lo agradezco, porque me sentí súper bien, muy cómoda.

– ¿Por qué cree que resultó ganadora?

– La verdad es que no lo sé, porque todas las candidatas son fabulosas; algo verían. Igual captaron que soy bastante extrovertida, decidida... Yo no me lo esperaba para nada, tanto en Santiago como en Asturias.

– ¿Qué le ha dicho su entorno sobre todo esto? Familia, amigos...

– Mis hijos están alucinados. En un principio me decían que a dónde iba, “con la edad que tienes”. Y yo les respondía que tengo la edad perfecta para hacer lo que me dé la gana. Ahora están súper emocionados, se ilusionan mucho cuando les cuento cosas y me animan a lanzarme. En cuanto a mis amigos y compañeras de Zara, todos me apoyan mucho.

– Es fundamental el mensaje que se quiere transmitir de que no por cumplir años nos debemos echar atrás a la hora de hacer cosas nuevas...

– Para nada, la edad no limita a nadie. Siempre que tengas una ilusión, para mí es fundamental luchar por ella y pelearla, que es lo que voy a hacer yo, porque me gusta. Lucharé y pelearé hasta donde llegue; si llego más lejos o más cerca, para mí todo será satisfactorio porque me gusta y es un cambio en mi vida. Es hacer algo nuevo y que me motiva, lo voy a aprovechar todo lo que pueda. Es importante saber que puedes, aunque tengas un trabajo y tu familia, siempre hay un huequito para ti y las cosas que realmente te llenan en la vida.