El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, aprovechó ayer la visita a la senda peatonal de Noalla para “arrancar” a la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, el compromiso de continuar la obra con un nuevo recorrido peatonal que comunique la iglesia de San Estevo de Noalla con la parcela donde se ubicaba el viejo cuartel de la Guardia Civil en O Casal. Ambos inspeccionaron el resultado de los trabajos de mejora de seguridad vial ejecutada entre Noalla y la playa de A Lanzada. La prolongación del recorrido hasta O Casal permitirá actuar en un tramo de carretera provincial de algo más de un kilómetro y muy transitado por los vecinos. Martín propuso la firma de un convenio con financiación similar a la de la obra de la visita realizada ayer con el 70% del presupuesto de la Diputación y 30%, del Concello.

Silva recogió la propuesta del alcalde y se comprometió a elaborar “canto antes” un anteproyecto para actuar en ese tramo de carretera provincial. Carmela Silva aseguró que “a Deputación ten 1.700 quilómetros de vías provinciais e é moi difícil facerlles fronte, pero neste momento é factible xa que estamos recibindo moitos recursos dos fondos europeos Next Generation”. Por lo tanto, señaló, “remataremos esta infraestrutura ata o final e tamén a zona da Igrexa. Encargaremos un anteproxecto e, se a xente que vive alí está de acordo, converterase nun proxecto para iniciar o procedemento”.

La visita a la obra ya rematada contó con la presencia de la teniente de alcalde, María Deza; el concejal de Deportes y Servicios Sociales, Daniel Arosa; la diputada provincial, Noemí Outeda, así como miembros de la Asociación de Vecinos de San Esteban de Noalla y de la Comunidad de Montes de Noalla. La actuación en la EP-9212 permitió conectar de forma segura el núcleo de Noalla con la playa de A Lanzada gracias a la creación de una senda peatonal en un trecho de 1,2 kilómetros. El presupuesto ascendió a 772.000 euros y sirvió, según destacó Martín, para convertir “unha estrada nunha rúa humanizada” e invitó a a presidenta de la Diputación “ a seguir traballando para os veciños e veciñas”.

Carmela Silva señaló que “con estas obras este tramo deixa de ser unha infraestrutura de paso para os vehículos para ser para a veciñanza e para a xente que nos vén visitar, xa que se trata dunha zona moi relevante e con moita capacidade de atracción”, en alusión al Pazo de Quintáns que se ubica en el trazado. La presidenta aseguró que “supón un antes e un despois, con espazo para camiñar e redución de velocidade. Fai visible o modelo que implantamos en 2015 nas nosas infraestruturas, un modelo de mobilidade segura, de recuperación do espazo público con prioridade para as persoas e de entender que son elas o centro da acción política”. La presidenta de la Diputación indicó que “estamos transformando como nunca se viu e cunha colaboración extraordinaria cos concellos. Asumimos os cambios que demanda o século XXI e todas as obras en Sanxenxo son dialogadas e acordadas: a xente non quere confrontación senón vivir mellor”.