“La trata, la prostitución y la explotación sexual mueven 5 millones diarios en España”

“Prostitución, a violencia sexual máis invisible” es el título de la mesa redonda que se celebrará el próximo viernes en la sede de la Agrupación Socialista de Pontevedra, un acto que presentará la partir de las 19 horas a subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, y que protagonizarán la parlamentaria Paloma Castro y Helga Pita, delegada en Galicia de la ONG Fiet Gratia, que lucha contra la trata de personas y la explotación sexual y laboral.

–¿Es la prostitución una violencia normalizada?

–Lo es, es una violencia contra la mujer invisibilizada y una demanda de los hombres al acceso de las mujeres normalizado.

–Es decir, no se reconoce como violencia…

–No se reconoce como tal, se reconoce como algo que está ahí, en base a ciertas frases que ya son solo un mito, más un mito que una reflexión, como que es el oficio más antiguo y ese tipo de disparates. No se reconoce como violencia, sino que la prostitución se normaliza como algo que es un mal menor, comparado con otras cosas que parece ser que preocupan más.

–¿Qué deberíamos saber sobre la prostitución en Galicia?

–La prostitución en Galicia, y por extensión en el resto del país, viene a ser la venta, la exposición de los cuerpos de las mujeres para ser abusados, utilizados, por aquellos hombres demandan como un derecho acceder al cuerpo de una mujer a cambio de dinero. Eso es violencia porque la mujer que se prostituye no lo hace voluntariamente ni lo ha elegido libremente, sino que viene dado por las circunstancias y la historia vital de esa persona.

–¿Qué relación hay entre la prostitución y la trata de personas?

–Es total. Un 90% de mujeres en los clubes de alterne, en los pisos de prostitución, en los chalés, en las calles donde aún queda algo residual, están en esos lugares porque hay una demanda. Y para que haya esa demanda se desactivan otros mecanismos como es el delito de la trata. Si no hubiese demanda no habría prostitución, y si no hubiese prostitución no existiría la trata.

–¿Cuántas mujeres son víctimas de trata?

–Se calcula en España hay sobre unas 45.000 mujeres prostituidas, es decir que están siendo explotadas tanto en clubes como en pisos, chalés, incluso a través de la pornografía. Esas 45.000 mujeres son una cifra estimada, pero hay estudios que confirman que por cada mujer identificada como víctima de trata (y esa identificación la tienen que hacer los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado) hay 20 que no lo están. El grueso de las mujeres en prostitución, el 90% de esas 45.000, son inmigrantes y en su mayoría víctimas de trata.

–¿Cómo es el perfil de estas mujeres y cómo llegan a España?

–Han sido engañadas, coaccionadas, a cambio de una promesa de salir de una situación de precariedad en sus países de origen. Por lo que respecta al perfil la mayoría tiene cargas familias y acceden, a veces sabiéndolo, a prostituirse para poder sobrevivir.

–¿Ese consentimiento exime a los traficantes del delito de trata?

–No, aún así siguen siendo delito porque las condiciones que se dan en el país de destino no son las que se les ofrecieron en el país de origen, en el lugar donde las contactaron, de modo que según el Protocolo de Palermo sigue considerándose un engaño, no decir la realidad de lo que se van a encontrar, aún en caso de que se les ofrezca venir a una situación de prostitución. Pero es que en la mayoría de las ocasiones ni se les dice, se les ofrece trabajo en el empleo doméstico, en hostelería, camarera de hotel, con lo cual la persona que está en situación de necesidad ve una oportunidad. Está comprobado además que la mayor parte de las personas que acceden a engañar a estas mujeres suelen ser de su entorno conocido.

–La trata es, con el tráfico de drogas y armas, uno de los negocios más lucrativos del mundo ¿hay estudios sobre cuánto mueve en España?

–La cantidad de dinero es un disparate. La trata, la prostitución y la explotación sexual mueven 5 millones de euros diarios en España. En el caso de Galicia el Gobierno autonómico no tiene unas cifras concretas pero con seguridad son astronómicas, piense que representa un 0,35 % del PIB en España.

–¿Cómo es el panorama de la prostitución en España en comparación con otros países europeos?

–Está Alemania, que al estar dentro de una política regulacionista tiene un problema muy grande, pero España no deja de tenerlo, porque aún estando en una situación de alegalidad somos el primer país de Europa de tránsito y de destino de mujeres víctimas de trata, y el tercero del mundo. Y en delincuentes, en traficantes, tratantes, somos los quintos de Europa con más proxenetas.

–Encabeza la Unidad de Detección en Galicia ¿se encuentran frecuentemente con estos casos?

–En Detección los casos que nos encontramos son muy difíciles, hay que ser realistas, en las mujeres que son víctimas de trata es muy difícil hacer una detección porque en primer lugar ellas son las pruebas de ese delito, y están totalmente aleccionadas en los clubes y en los sitios donde hay control para que aparenten todo lo contrario. Entonces si no es a través de una redada de unas entidades policiales es muy difícil, pero sí que vamos llegando, a través de nuestros programas de detección en las que las asistimos y las atendemos también con programas de salud sexual, y es verdad que muchas veces cuando conseguimos contactar y estar un tiempo con ellas, sin ese entorno de control, ahí es cuando realmente nos cuentan estos casos.

–¿Qué se encuentran?

–Nos hemos encontrado y nos encontramos mujeres que son víctimas de trata, mujeres que aún después de salir del pago de esa deuda siguen en la prostitución porque no tienen otra alternativa, sobre todo porque la gran mayoría están en situación irregular. Y también nos encontramos mujeres que después de estar en esa situación, a lo mejor durante 2 o 4 años, vuelven a ser captadas. A veces nos llaman para pedirnos ayuda porque están en otra ciudad y están teniendo problemas porque están siendo retenidas, o les están siendo retenidos los ingresos, o que han sufrido violencia… Lo que nos encontramos son mujeres víctimas, víctimas de explotación sexual y víctimas de trata, lo mismo pero en diferente contexto: violencia. Porque la prostitución es violencia contra la mujer en todo lo que significa violencia: un acto no deseado, no consentido, y cuando hay ese consentimiento que es lo que alegan los que consumen, es un consentimiento totalmente sesgado por una situación de precariedad, de necesidad. Y cuando alguien no tiene opciones no está escogiendo, si alguien elige es porque tiene al menos dos opciones, al menos dos, y ellas no tienen ninguna: o pasar una necesidad extrema ellas o sus hijos o sacrificar su cuerpo para que coma su familia.