El presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, denuncia la “gestión municipal negligente” en la limpieza de la vía pública. “La ciudad está sucia, con contenedores llenos que ya desbordan en el centro y con una recogida de basuras en el municipio que desde luego no es suficiente”, ha explicado el popular, quien sostiene que tanto en los barrios como en el rural hay puntos que ya se han convertido en “auténticos vertederos”, pese a que tanto el PP como los vecinos ya los han denunciado, según indicó Domínguez.

El popular ha hecho referencia en una comparecencia en el Concello, al elevado número de denuncias y llamadas que ha recibido en los últimos meses relacionadas con la presencia de ratas en la ciudad. Concretamente, Domínguez ha hecho señalado tres puntos en A Parda, denuncias que ya han sido transmitidas al gobierno local “y que todavía no han sido resueltas”. También ha hecho referencia a estos roedores en Lérez, en A Seca o en Monte Porreiro.

Parques

Además, Domínguez se ha referido a los parques y jardines de la ciudad, que “en general, no cumplen los mínimos requisitos y estándares de cuidados, cuando no están directamente abandonados”. “Todo esto es fruto de una gestión absolutamente negligente por parte del Gobierno local: tanto los responsables del área de limpieza como los del área de parques y jardines”.

“La limpieza en Pontevedra no está al nivel que se le espera. Personalmente, me da mucha pena. No es admisible que la ciudad esté sucia y en estas condiciones”, ha dicho el popular.

Aun siendo un problema que afecta a todo el municipio, Domínguez se ha referido a zonas concretas: A Parda, Monte Porreiro, Mollavao, Lérez, Placeres, Campolongo, Barcelos o Benito Corbal, entre otras muchas.

Incluso, el popular se ha referido al casco histórico. En esta línea, el popular ha hecho referencia a dos informes independientes que sitúan a Pontevedra como la segunda ciudad de España con la tasa de basuras más cara: “Con lo bonita que es nuestra ciudad, es una pena que esté de así de sucia cuando pagamos lo que pagamos”.

“No es admisible que Pontevedra esté así”, añade el popular. “Nos encontramos con una ciudad sucia, donde los contenedores están llenos y desbordados, con una recogida de basuras insuficiente y con vertederos que no se controlan ni eliminan”, concluye Domínguez.