La pontevedresa Isabel Iglesias Lains, de 52 años, ha sido elegida como Miss España Sénior en el certamen Royal Spain Sénior, celebrado el pasado fin de semana en Asturias. A esta trabajadora de Zara en la Boa Vila desde hace más de tres décadas, la oportunidad le llegó por casualidad, después de que desde la agencia de modelos Rassim’s le propusieran la pasada primavera presentarse al casting de Miss Galicia Sénior. Tras ciertas reticencias por su parte, por fin se animó y el resultado no ha podido ser más sorpresivo y satisfactorio.

“Me decidí porque soy bastante decidida y lo vi como una experiencia. El caso es que gané, fue en mayo. De hecho ni lo comuniqué, se quedó la cosa ahí. Pero después surgió el certamen a nivel España y gané también”, confiesa entre risas a FARO.

Valora que se trate de un certamen que tenga como fin dar visibilidad a mujeres de edades no tan jóvenes, “porque las grandes firmas de moda, de hecho, ya están apostando por nuestra categoría, porque son las que tienen poder adquisitivo”.

“Siempre me ha gustado mucho el deporte y cuidarme, no de cara al exterior, sino el interior: la alimentación, no fumar…”

En este sentido, recalca que las mujeres de más de cuarenta años hoy día, edad a partir de la cual se puede participar en el certamen de Miss España Sénior, “no tienen nada que ver con las de hace décadas”.

En su caso, reconoce que siempre se ha cuidado mucho desde niña. “Siempre me ha gustado mucho el deporte y cuidarme, no de cara al exterior, sino el interior: la alimentación, no fumar…”.

A raíz de este certamen, ya se ha interesado por ella la diseñadora asturiana Celia B., la creadora del vestido viral de la serie de Netflix “Sex Education”, para realizar una serie de fotos con la pontevedresa.

Además, todo apunta a que participará en la próxima Fashion Week de Madrid, en febrero.

“Todo es muy nuevo para mí, pero tengo mucha ilusión. Me sentí muy bien sobre la pasarela”, concluye.