El Gobierno recupera el proyecto del nudo de bomberos que iniciará en 2023 por 11 millones

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana recupera el proyecto para reformar el “nudo de bomberos” (acceso de la autopista AP-9 y carretera de Vilargarcía a Pontevedra), presentado en 2016. La principal novedad del proyecto que ahora se vuelve a anunciar es que se ha elevado su presupuesto a casi 11 millones de euros, debido al incremento de los costes de los materiales. Así lo anunció en Pontevedra el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, quien aseguró que el proyecto se licitará antes de que termine este año, con lo que la obra se podría poner en marcha en 2023.

La obra permitirá abrir un nuevo tramo viario que unirá los ramales Vigo-Pontevedra y Pontevedra-Santiago directamente con el puente de As Correntes, de tal forma que esos movimientos ya no tendrán que cruzar la autopista. Se elimina la actual intersección con la carretera de Vilagarcía, dejando todos los movimientos viarios a distinto nivel, según explicó el jefe provincial de Carreteras, Pablo Domínguez. Se duplica además el paso de la avenida de Domingo Fontán sobre la autopista, generando un viaducto paralelo, pasando a tener cuatro carriles, como el puente de As Correntes. También incorpora un acceso peatonal.

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, señaló que la remodelación del enlace de Pontevedra Norte con la autopista AP-9 da respuesta a “una demanda histórica de la ciudad” y “supondrá una mejora muy importante de la movilidad, de la fluidez y de la seguridad vial en un ámbito de conexión de la Red de Carreteras del Estado con la malla urbana, al tiempo que favorecerá la vertebración de Pontevedra y de esta zona de Galicia”. “La nueva infraestructura”, añadió, “está además diseñada bajo criterios de integración ambiental y paisajística y reducirá las emisiones”.

El presupuesto base de licitación de las obras asciende ahora a 10,96 millones de euros, lo que representa un incremento de 3,9 millones de euros respecto al presupuesto anterior de 2016. El delegado recordó la “larga historia” del nudo de bomberos y los compromisos de gobiernos anteriores “que jamás se cumplieron”.

Aprovechando la conexión que proporciona el puente de As Correntes con la ciudad, el nuevo enlace pasará a una tipología de tipo diamante con pesos con las dos glorietas existentes, que se modifican para adecuarlas a la nueva configuración.

De esta forma, se plantea un tramo de nueva calzada para unir la glorieta de entrada al puente directamente con los ramales que soportan los movimientos de acceso y salida de la autopista. Con esto se consigue evitar dichos tránsitos y descargar tanto la rotonda de bomberos como el tramo de la avenida Domingo Fontán que se sitúa entre ambas glorietas. Además, se duplicará la capacidad de este tramo mediante un nuevo paso sobre la AP-9, permitiendo el tránsito peatonal entre ambas márgenes. El proyecto también contempla la eliminación de la intersección actual de la PO-531.

Convenio con Audasa

El delegado comunicó que ya se iniciaron los contactos con el Concello de Pontevedra, titular de los espacios interiores que ocupa el parque de bomberos municipal, a efectos del desarrollo del acuerdo para la ocupación de los terrenos necesarios para la ejecución de la obra. También se firmará un convenio con Audasa sobre la ocupación del terreno de la autopista.

El plazo de ejecución previsto de las obras es de 14 meses, desde su inicio, si bien podría variar en cuanto se liciten los trabajos.

En la presentación del proyecto, que se realizó en la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, Miñones estuvo acompañado por la subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores y el jefe de Carreteras del MITMA en Pontevedra.

José Miñones puso la aprobación de este proyecto y su próxima licitación “como ejemplo del compromiso histórico del Gobierno para situar la ciudad de Pontevedra en el lugar que merece”.

Tras recordar los recientes avances anunciados en la autovía A-57, el delegado se mostró “muy satisfecho” de presentar un proyecto “tan esperado”, que “después de años metido en un cajón por los que anunciaron y hoy reclaman, pero nunca ejecutaron, es desbloqueado por el Gobierno de Pedro Sánchez”.

“Esto es una tónica en cada una de las visitas que estoy haciendo”, afirmó, “pues estamos recuperando el tiempo perdido, respondiendo con hechos, no con declaraciones y hoy, por fin, desbloqueamos la remodelación del enlace norte de Pontevedra con la AP-9, que se va a licitar antes de que finalice el año para que las obras comiencen en 2023”.

“Llevamos décadas esperando” recuerda el alcalde

“Por fin vemos el último proyecto modificado del nudo de bomberos que llevamos décadas esperando; ya iba siendo hora”, manifestó el alcalde de Pontevedra, Miguel Lores, quien añadió que si este proyecto se hubiese hecho en su día “probablemente no habría que modificar el proyecto económico”, señaló el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. El regidor confía en que la obra esté en marcha después de las elecciones municipales de mayo de 2023. El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, destacó el “esfuerzo inversor histórico del Gobierno de Pedro Sánchez” en la ciudad, que se materializa en los 196 millones de euros del Ministerio de Transportes que se recogen en los Presupuestos del Estado de 2023 para esta provincia, además de 4 millones para impulsar el turismo, 800.000 para rehabilitar el edificio Churruchaos, un millón para la rehabilitación del antiguo conservatorio, 3,5 millones para la renaturalización y la mejora de la biodiversidad, o 39 millones de euros para la mejora del hospital Montecelo. “Son 65 millones de euros, una inversión sin precedente que demuestra que el Gobierno apuesta por Pontevedra y que se suma a la rebaja de los peajes de la AP-9 de los que los pontevedreses se benefician a diario gracias a una inversión estatal de 30 millones de euros”, subrayó el delegado.

Respecto al paseo de Marín el delegado indicó que el hecho de “que no aparezca nominativamente en los presupuestos del Estado no significa que el proyecto no siga adelante y no se vaya a realizar” en su segunda fase, que “tuvo un problema de cimentaciones, por lo que hay que redactar un nuevo proyecto”.