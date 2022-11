El sindicato de la Policía Nacional Confederación Española de la Policía (CEP) denunció ayer “el uso partidista y sesgado del que hacen uso los representantes del Gobierno en Galicia” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en esta comunidad autónoma.

Se quejaron, principalmente, de las palabras de la Subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, en las que restó importancia a la problemática de los botellones que se originan en las grandes ciudades, poniendo el “foco mediático” en otros delitos y resultados policiales “obviando la cruda realidad que viven los ciudadanos”.

Frente a esto, señalan desde CEP que “los vecinos de las ciudades se quejan por los macrobotellones que padecen y sufren de jueves a domingo y que les impiden el descanso, pero para los responsables políticos no es un problema, debe ser que sus residencias no están afectadas y pueden descansar, pero la policía no tiene ni el personal necesario ni los medios para enfrentarse noche sí y noche también a miles de jóvenes bebidos que buscan un lugar donde hacer su fiesta, y los insuficientes recursos policiales, tanto materiales y humanos, que hay en las comisarías de Galicia están para poder luchar contra unos delitos que no cesan de subir”.