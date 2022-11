El director general de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan, y la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, participaron en la mañana de este miércoles en Ponte Caldelas en la presentación del proyecto “Comprometidos cos nosos montes”, una iniciativa conjunta de Carrefour, FSC (Forest Stewardship Council) y Mahou San Miguel en materia de sostenibilidad ambiental. Larriba subrayó "la cooperación interinstitucional y el apoyo brindado por el Gobierno para hacer frente a los fuegos, que se tradujo en nueve intervenciones de la UME, dos de ellas en Ponte Caldelas y Caldas, y en la movilización de 350 militares de la Brilat para realizar labores de vigilancia, disuasión y prevención de incendios forestales en el marco de la Operación Centinela".

La subdelegada del Gobierno explicó también las medidas impulsadas por el Ejecutivo para superar la grave perturbación que suponen los incendios en la vida de la población y para recuperar la normalidad ambiental en los territorios arrasados, mediante la declaración como "Zonas afectadas gravemente por emergencias de Protección Civil" varios concellos de la provincia, “entre ellos el de Ponte Caldelas, y para los que el Miteco comprometió ayudas a la restauración por 1 millón y medio de euros”.

Asimismo, agradeció a los promotores esta iniciativa, “ya que al otro lado del ineludible trabajo que debe realizarse desde las administraciones públicas en el cuidado del medio ambiente y en la gestión forestal, el papel del sector privado debe ser también clave en la reforestación y cuidado de los bosques, en especial en aquellos que sufrieron daños y, con eso, contribuir al cumplimiento de los objetivos de captura de CO2 establecidos para frenar el cambio climático”.

En este sentido, Maica Larriba incidió en que la “la reforestación es una de las soluciones basadas en la naturaleza más rentables para capturar carbono, luchar contra lo cambio climático y mitigar sus efectos. Por eso, desarrollar proyectos como este es tan importante, especialmente en territorios como el nuestro, tan azotados por la lacra de los incendios”. La subdelegada lamentó que en la provincia de Pontevedra el año pasado se contabilizaron 392 fuegos que arrasaron un total de 2.267 hectáreas.

Por su parte, José Luis Chan destacó la importancia de contar con un monte certificado para garantizar el cumplimiento de una gestión forestal sostenible, poniendo en valor las más de 42.000 hectáreas que están actualmente bajo la certificación forestal FSC en el país.

En este sentido, José Luis Chan subrayó que los montes bajo gestión de la Xunta que cuentan con una certificación FSC suman un total de 88 y una superficie global de 42.065,01 hectáreas. Estas cifras suponen más del 25% del total certificado bajo este sistema en Galicia. Además, recordó que la Xunta mantiene también 619 montes certificados por el sistema PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) que suman 160.000 hectáreas.

Precisamente, esta apuesta por la certificación forestal viene recogida en el Plan Forestal de Galicia 2021-2040 “Cara a neutralidade carbónica”, donde se busca incrementar esta certificación en los montes gallegos hasta conseguir unas 650.000 hectáreas de aquí al fin de ese período.

En este sentido, el director general puso en valor una de las líneas de ayudas de su departamento, la destinada a impulsar la buena gobernanza en las comunidades de montes vecinales, cuya última convocatoria supuso una inversión de 6,1 millones de euros y benefició un total de 1.056 comunidades de toda Galicia. Así, con estos fondos se subvencionan, entre otras actuaciones, la certificación forestal del monte.

Así, cabe señalar que la Xunta gestiona montes públicos (propios de la comunidad autónoma, de libre disposición y de utilidad pública) y privados (vecinales mancomunados, principalmente) repartidos por el territorio gallego. Una vez que estos montes disponen de instrumento de ordenación forestal, la voluntad de la administración es la de inscribir, en los procedimientos y tareas habituales en materia de montes, directrices de gestión sostenible emitidas en el ámbito forestal y, más concretamente, de dar cumplimiento a los principales estándares en materia de gestión forestal sostenible. De este modo, la Xunta profundiza en su compromiso de aplicar los más altos estándares de calidad en la gestión de los montes de los que es propietaria o gestora.

Esta certificación forestal es un procedimiento voluntario mediante el cual un tercero certifica a través de auditorías el cumplimiento de las normas de gestión forestal sostenible dando lugar a un certificado que acredita el origen y respeto medioambiental de los productos de esos montes. De esta forma, esta certificación también es un instrumento de mercado que garantiza de manera demostrable a los consumidores que ese recurso forestal procede de montes gestionados de forma sostenible lo que, sin duda, incrementa su valor.

En este sentido, José Luis Chan agradeció el compromiso de todas las entidades presentes, no solo por su trabajo a favor de una certificación forestal sostenible, sino también por su apoyo privado para una regeneración del patrimonio forestal. Una cuestión fundamental para la dinamización y potenciación de un sector primordial del país, ya que cabe recordar que el 69% de la superficie del territorio gallego es forestal. De hecho, las masas dedicadas a la producción de madera suponen el 4% de la superficie arbolada dedicada a la producción de madera en España y en ella se produce más del 50% de la madera cortada en el Estado.