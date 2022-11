La plaza de patinaje de Reina Victoria se inaugura el domingo con la “Festa do Patín”

La plaza de patinaje instalada en la avenida de Reina Vitoria acogerá el próximo domingo la “Festa do Patín”, que servirá como inauguración de la llamada “skatepraza” creada por el Concello en esta calle. La fiesta se programó inicialmente para el sábado 19, pero se trasladó al domingo por las previsiones del tiempo. En caso de que la meteorología no acompañe la fiesta se volverá a trasladar a otra fecha.

Dentro de esta fiesta está programada una jornada completa de actividades, pensadas tanto para aficionados al “skate” como para las familias que se quieran acercar a ver la práctica de este deporte federado y olímpico.

Las inscripciones se harán en el mismo momento para facilitar la participación de todas las personas que se acerquen al evento. De 9.30 a 10.45 horas está prevista la inscripción para la “skate olimpiadas”. Serán tres o cuatro pruebas de skate por equipos para edades entre los 5 y los 10 años, a un nivel básico e iniciación. Estas olimpiadas comenzarán a las 11.15 horas y a las 13.45 se celebrará el sorteo de regalos a los participantes.

Por la tarde

Por la tarde está previsto la celebración de una prueba denominada “Open best trick” (o competición de mejores trucos) que comenzará con la apertura de las inscripciones de 15.30 a 16.45 horas.

A las 16.45 comenzará el calentamiento de los participantes y las pruebas en sí comenzarán a las 17.30 horas. Habrá regalos por turnos para los mejores trucos (best trick) en tres elementos del skatepraza: blanda, cajón y plano inclinado, en turnos de 8 o 10 skaters por spot.

Este “Open best trick” finalizará con la entrega de premios a los mejores trucos de cada spot, y habrá un sorteo de regalos entre todos los participantes. Los premios los aportarán las tiendas que participan en este evento, como son Playground Store, Paralel Store, Your way Store y Mission Shop.

Estudian el diseño del resto de la calle

Toño Escudero, de la Escuela y Club deportivo Urban Culture Factory señaló que esta fiesta sirve para dar visibilidad al deporte del patín, además de probar las nuevas instalaciones que ya son un punto de unión entre deportistas y familias. Explicó que en esta escuela de skate situada en As Corbaceiras hay alumnos desde los 4 a los 52 años, un 40% mujeres. Escudero recordó que este es deporte, federado y olímpico, actualmente cuenta en Galicia con 2.000 licencias. José González “Malaguita”, de Playground Store, valoró que después de 30 años impulsando este deporte en la ciudad, la fiesta será “un día para celebrar que contamos con una plaza dedicada al skate en Pontevedra” haciendo todavía más inclusivo y diverso este deporte. Se trata, explicó, de un punto de partida, después de tantos años, para una actividad que ya mueve además una industria.

Otro skatepark

Por otra parte, el Concello estudia con la Universidade de Vigo la creación de una instalación similar en el campus universitario, si bien la plaza para el patinaje de Reina Victoria se distingue porque se sitúa en medio de la ciudad (antes estos espacios se creaban en el extrarradio) y en el que quienes no practican el deporte también pueden disfrutar de las habilidades de los skaters.

El Concello continúa analizando las necesidades de esta “skatepraza”, que se dotará con iluminación, para poder patinar por la tarde, y se instalará además un nuevo sumidero, ya que se ha detectado una escorrentía de pluviales. El edil de Obras, Demetrio Gómez, señaló también que está en estudio el tratamiento que se aplicará al resto de la calle Reina Victoria que aún no ha sido ocupada por este espacio para el patinaje.