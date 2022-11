El plan contra la gripe, ya en marcha, contempla aplazar operaciones y limita los acompañantes

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés ha puesto en marcha el Plan de Contingencia de la Gripe y otros virus respiratorios (como el sincitial y el COVID), que incluye una serie de medidas para adaptar la atención sanitaria a la incidencia de esta enfermedad y que, entre otras cuestiones, supondrá, en función del nivel que se decrete en las Urgencias hospitalarias por las necesidades de ingreso, el aplazamiento de las intervenciones quirúrgicas no urgentes. Además, desde ayer solo se permite el acompañamiento de los enfermos por un familiar o conocido en los espacios de Urgencias en caso de que presenten algún tipo de dependencia o no se desenvuelvan, mientras que en la hospitalización convencional esa labor corresponderá a una única persona. Asimismo, en función de determinados criterios objetivos se procederá a reforzar el personal.

“Este año volvemos a tener al virus de la gripe ahí, y parece que va a estar más presente, por lo menos respecto a los datos que tenemos ya del Hemisferio Sur, en base a los cuales basamos nuestra previsión”, afirmó el gerente del área sanitaria, José Flores en rueda de prensa acompañado, entre otros profesionales, por el jefe del servicio de Medicina Preventiva, Javier Paz Esquete.

El plan de contingencia incluye referencias a varios puntos en concreto, como la forma de diagnóstico y derivación desde Atención Primaria, la aceptación en los servicios de Urgencias de los tres hospitales del área (Montecelo, Provincial y O Salnés) y cuál va a ser la forma de ingreso de los pacientes, tanto en edad adulta como infantil, con especial atención a los más sensibles, como los oncológicos.

De este modo, se establecen cuatro niveles, que dependerán del aforo de los servicios de Urgencias. Así, el nivel 1 se determinará cuando el 5% de las entradas globales a este servicio estén pendientes de hospitalizarse, mientras que se pasará al nivel 2 cuando ese porcentaje sea del 7%, lo que obligará ya a una reunión de la Dirección Asistencial con los agentes implicados para revisar y optimizar los criterios de hospitalización y altas. En esta segunda fase se puede llevar a cabo el refuerzo con la hospitalización a domicilio o de los propios servicios de hospitalización.

El nivel 3 se fijará cuando haya un 10% de pacientes de Urgencias que necesiten ingresar. En este punto ya se hará una evaluación de la actividad quirúrgica, de modo que se intensificarán las que no necesiten cama de ingreso posterior, “siempre garantizando las cirugías de prioridad uno, las oncológicas..., mientras que lo que sea reprogramable se aplazará”. En esta fase también se producirá el incremento de camas.

Por último, el nivel 4, se determinará por un 12% de pacientes de Urgencias con necesidad de hospitalización. “Este nivel supondrá reuniones por parte de la Dirección Asistencia y los agentes implicados en los servicios, así como la implantación de medidas más estrictas. Se incrementarán camas para aumentar la capacidad de ingreso y aumentará la dotación de recursos humanos, sobre todo en Enfermería”, informó el gerente del área sanitaria, que añadió que este nivel más grave llevará consigo la reprogramación de “toda la cirugía”, exceptuando las oncológicas y de prioridad uno.

Camas disponibles

En general, el plan de contingencia tiene en cuenta una previsión de altas diarias, que se realizará en coordinación de los jefes de servicio y que permitirá conocer el número de camas disponibles en todo momento y siempre con la posibilidad de acondicionar nuevas zonas de hospitalización, “que se podrán utilizar para este fin según las necesidades”.

Asimismo, la principal novedad que se incorpora este año es que no habrá las llamadas “plantas COVID”, sino que los pacientes ingresarán en los servicios que les corresponda por sus patologías. Así, compartirán habitación aquellos que presenten los mismos virus exactos.

En lo referido a la forma de trabajar, los profesionales deberán hacer uso de los equipos de protección individual (EPI) en función del tipo de pacientes que atiendan y de las zonas en las que se muevan, como las de críticos.

El plan ha sido elaborado por los servicios de Medicina Interna, Neumología, Medicina Preventiva, Microbiología, Urgencias y las direcciones de Atención Primaria.

Convocadas las enfermeras a una formación

El personal de Enfermería ya ha sido convocado a la realización de un curso de varias horas para que pueda quedarse al frente de los PAC cuando no se disponga de médicos. Se trata de protocolos escritos en los que pueden hacerse cargo de patologías que no son emergencias, dolencias menores. Ni diagnosticarán ni medicarán. Por otro lado, José Flores reconoció ayer que hay limitación de espacio en los servicios de Urgencias del Hospital Montecelo y el Provincial, por lo que indicó que no es posible habilitar espacios de espera para los familiares y/o acompañantes, algo que sí se espera que pueda haber en el futuro Gran Montecelo.