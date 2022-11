“Al arquitecto le toca pensar, imaginar, dibujar y construir contenedores de vida”

Invitado por la delegación de Pontevedra del Colexio de Arquitectos de Galicia (Coag), Gonçalo Byrne hizo un repaso en Pontevedra a su trayectoria y obras más destacadas, internacionalmente premiadas. El patrimonio y los planes culturales destacan como ejes de su carrera, con proyectos como el Mosteiro de Alcobaça y área envolvente, la sede de Gobierno de la provincia de Brabant Flamengo en Lovaina, Bélgica, la Torre de Control de Tráfico Marítimo de Lisboa, el Quarteirão da Império en el Chiado o el Teatro de Faro, en Algarve.

–Byrne. No parece el suyo un apellido portugués...

–Mi familia es portuguesa y mi apellido, Byrne, muy corriente en Irlanda. Es una historia del siglo XVIII, un Byrne vino a Portugal por la fundación de la primera industria de vidrio industrial durante la reconstrucción de Lisboa después del terremoto de 1755. Como dos terceras partes de la ciudad quedaron destrozadas, murieron alrededor de 30.000 personas de unos 100.000 habitantes. Se hizo todo un esfuerzo de reconstrucción y uno de los temas era fabricar vidrio para los edificios. En una ciudad como a 130 kilómetros al norte de Lisboa se fija esta industria y en el siglo XVIII viene como un experto de vidrio, varios extranjeros, una parte de la familia vino de Bohemia y otra de Irlanda.

–De modo que su familia históricamente ha estado unida a la reconstrucción de la ciudad ¿cómo se interesó por la arquitectura?

–Sí. Mi padre era ingeniero de minas y vivíamos no en Lisboa, sino en las minas, siempre en el campo, muy bonito, cerca de la ciudad de Viseu. Desde joven el tema del diseño me llamaba y más tarde, ya con 14 años, en enseñanza media, en Leiría, había un arquitecto muy conocido y yo frecuentaba un poco su estudio, y poco a poco me fue interesando.

La diferencia entre cultura y entretenimiento es que éste te convierte en un agente pasivo, en un consumidor, algo con consecuencias tremendas

–Ha mantenido la misma frescura de sus primeros proyectos ¿cómo se conserva ese espíritu?

–No se si hay una explicación, puede haber una interpretación probablemente personal pero creo que pasa un poco con todos los arquitectos, que es que por supuesto hay una formación académica del arquitecto, hay una disciplina, hay una autonomía disciplinaria de la arquitectura, pero después los proyectos son respuestas. El proyecto surge porque hay un tema que resolver, una casa nueva, vivienda pública, equipamientos etc, hay respuestas que dar. Al arquitecto le toca pensar, imaginar, dibujar y construir contenedores de vida.

–Porque insiste en que la arquitectura toca la vida de las personas

–Lo hace, la arquitectura toca la vida de las personas, y en distintas formas, una más íntima y cercana es la vivienda, por supuesto, pero también las oficinas donde trabajan, un laboratorio de investigación, una universidad, una escuela… Y además el espacio público, que es un tema de arquitectura también: los vacíos de la ciudad son los espacios de la ciudadanía, es donde la ciudad existe, donde las personas comparten, se encuentran, discuten, organizan etc. No hay ciudad sin espacio público.

El punto a donde llegamos hoy de la civilización carbónica, porque desde la prehistoria la energía es carbónica, hace que el artificio destruya a la naturaleza, por eso hay que tener una conciencia clara de que esta relación tiene que cambiar

–¿También el paisaje es un asunto de la arquitectura, que es en sí misma artificio?

–También el paisaje. En la relación con la naturaleza efectivamente la arquitectura siempre está del lado del artificio, la arquitectura es sobre todo una cosa mental, es cómo manipular una forma de conocimiento muy basada en el concepto de artificio mental. Es un tema muy interesante, porque en estos tiempos que estamos atravesando ahora mismo hay un cambio yo diría de paradigma, que es muy importante. Un arquitecto suizo, Jacques Herzog, dice que la ciudad es probablemente la creación más compleja de la humanidad, y la arquitectura es uno de los agentes principales, sobre todo de la ciudad viva… La ciudad como contiene vida se cambia con la vida misma; y en esta relación entre el artificio y la naturaleza históricamente la arquitectura y la antropización de la naturaleza se hace para que la naturaleza sirva al hombre.

–Recuerda que esta relación arquitectura-naturaleza no es pacífica

–No lo es muchas veces. El punto a donde llegamos hoy de la civilización carbónica, porque desde la prehistoria la energía es carbónica, hace que el artificio destruya a la naturaleza, por eso hay que tener una conciencia clara de que esta relación tiene que cambiar. Es un tema muy importante no solo para los arquitectos sino para otras muchas formas de conocimiento, porque tiene consecuencias económicas, de mercado, sociales, ambientales por supuesto. Pero en lo que toca a la arquitectura, los arquitectos, como agentes de transformación de la ciudad viva, tienen que pensar que esta relación existe no contra la naturaleza sino con la naturaleza. Esto se llama ecología, ecos en griego es la casa, construir la casa común del planeta es el reto que tenemos por delante. Es un reto que toca a todos, pero muy particularmente a la arquitectura también.

Soy bastante crítico con una economía que se basa en la explotación de los recursos, que se pensaban infinitos y no lo son. Normalmente la economía era lineal y debe ser más circular, basada sobre todo en reusar y reutilizar

–¿Necesitamos otros paradigmas como sociedad?

–Totalmente, necesitamos pensar otros paradigmas, necesitamos otras formas de construir, incluso otras formas de compartir las formas de conocimiento.

–¿Le preocupa la turistificación?

–Sí, me preocupa, aunque sinceramente creo que es un fenómeno que no va a retroceder. La criticamos pero todos nosotros somos turistas también, y cada vez más. El planeta es cada vez más como un pueblo, las conexiones, la movilidad de la humanidad es muy grande y mucha movilidad creció con modelos energéticamente tremendos, pero creo que son temas que incluso la tecnología los resolverá en buena medida. Hoy se habla de aviones que funcionarán a hidrógeno, con lo cual ya no habrá producción carbónica. Van a producirse muchos cambios, pero el tema del turismo es muy complejo: tiene que ver con la movilidad. El turismo tiene una historia que no es muy antigua, surge con el Grand Tour del siglo XVIII, y se hace sobre todo para la descubierta del otro, descubrir al desconocido. El Renacimiento, que sobre todo es un fenómeno europeo, ya había iniciado este descubrimiento de un mundo desconocido, los portugueses por ejemplo traen al Papa dos embajadas, una de ellos con un rinoceronte y otra con un elefante, porque eran animales desconocidos en Europa.

La guerra, y no solo la de Ucrania, es la visibilización de esa civilización carbónica...Su expresión máxima. Y además la guerra es la antítesis de la arquitectura. La arquitectura es para hacer la ciudad viva

–¿Estamos iniciando un nuevo Renacimiento vinculado al cambio climático?

–Quizás estamos iniciando, sí, un nuevo Renacimiento vinculado al cambio climático, la diferencia es que el que el Renacimiento que conocemos era europeo y este es plantetario, pero los temas ahí estaban ya. Y el Grand Tour es interesante en lo que tiene de querer descubrir al otro, es una dimensión cultural interesante. Soy bastante crítico con una economía que se basa en la explotación de los recursos, que se pensaban infinitos y no lo son. Normalmente la economía era lineal y debe ser más circular, basada sobre todo en reusar y reutilizar. El problema es que esta economía tenga consecuencias culturales muy fuertes. La cultura se vuelve entretenimiento, y el turismo hoy ya no es tanto el descubrimiento del otro, sino que el mercado turístico se visibiliza bien en lo que es una nave crucero, las más grandes con 7.000 ocupantes y 2.000 tripulantes, 9.000 habitantes en una ciudad que se mueve y aunque pueda pararse en un puerto no lo necesita, la ciudad lo tiene todo para entretenerte. Y la diferencia entre cultura y entretenimiento es que éste te convierte en un agente pasivo, en un consumidor, algo con consecuencias tremendas. Hablamos de una economía que se concentra cada vez más en manos de unos pocos. La sostenibilidad social es que estos paradigmas se transforean todos o no será realmente sostenible, probablemente la transición no la consigamos hacer, y esa transición o se hace o nos morimos todos.

–Porque las víctimas del cambio climático ya han nacido

–Ahí está. E incluso entre las víctimas hay un problema de equilibrio social, las zonas menos desarroladas, África o América Latina, están siendo víctimas de la producción carbónica del mundo desarrollado. Hay conflictos muy complejos. La guerra, y no solo la de Ucrania, es la visibilización de esa civilización carbónica. Y además la guerra es la antítesis de la arquitectura. La arquitectura es para hacer la ciudad viva y lo que se ve en la televisión es la ciudad destruída, carbonizada. La guerra es la expresión máxima de a dónde llega la locura de esta civilización carbónica, porque toda la energía de la guerra es carbónica. Solo les queda la nuclear, pero no la emplean porque se acabaría todo. Incluso la guerra (sonríe).