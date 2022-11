De la zorza vegana a la receta de la abuela para calentar y listo

En su obrador de repostería vegana Águeda Ubeira empezó a elaborar carnes vegetales. “Trabajamos la zorza vegana, que la presentamos en uno de nuestros locales en Vigo, y la aceptación es tan brutal que nos lanzamos a venderla”, explica, tanto para el público en general como para hostelería, bajo la marca Grupo Chupipostres. Y es que este producto, resultante de adaptar una receta familiar, “sabe exactamente igual” que su homóloga de carne, señala la profesional, “tanto que nos choca, incluso culturalmente, pero es verdad que sabe igual”.

Es solo una de las sabrosas sorpresas que depara al público Etiqueta Negra. En los restantes estands, helados realizados con nuestra leche, vermú gallego, bica, conservas, miel tradicional, quesos, licores, infusiones… La feria vuelve a ser este fin de semana el gran escaparate del gourmet gallego, con productos y preparaciones exquisitas entre las que ganan cada vez más terreno las alternativas vegetarianas y sin gluten.

Es el caso del cocinero Gabriel López Pose, socio de Yanten Vegan Foods, que explicaba este sábado en el arranque de la feria que “tenemos atún en conserva vegetal en aceite de oliva, que imita bastante tanto a nivel nutricional como de sabor al atún tradicional. Esa es la idea principal. Y también tenemos anillos de calamar con una textura idéntica o varitas de pescado, que hemos hecho catas con niños y nos dicen que les gustan más que las del cole”. Tampoco faltan las hamburguesas de salmón o la empanada, todo sin gluten.

Helados realizados con nuestra leche, vermú gallego, bica, conservas, miel, quesos, licores, infusiones… El salón vuelve a ser este fin de semana el gran escaparate del gourmet gallego, en el que ganan terreno las alternativas vegetarianas y sin gluten

“Hemos hecho un gran esfuerzo en investigación y desarrollo para lograr que sean veganos y sin gluten”, explica este profesional, uno de que constata el auge de este tipo de productos. Son algunas de las novedades de la sexta edición de la Feira do Gourmet Galego, y registran una demanda creciente.

También lo apunta Lourdes Pombo López, desde Torta de Sarria. Sus recetas tradicionales han sido un legado de las mujeres de su familia, como la torta de almendras y castañas que hacían su madre y su abuela, así como los almendrados, otra receta histórica. Con esta línea, también apuesta por la innovación, “que son las recetas veganas o los almendrados sin azúcar”, cada vez con más clientes, destaca, “porque cada vez hay más problemas de intolerancias, nos volvemos más selectivos a la hora de elegir lo que comemos, decidimos no tomar azúcar, o gluten o lácteos… Y hay que tener un abanico para todos los gustos”.

En otro estand Super Nutti debuta en la feria. Al frente, Rob Maxwell, que explica que “somos una empresa de reciente creación de crema de cacahuete, y elaboramos aquí en Galicia, donde estamos dando a conocer el producto”. Canadiense de origen, lleva afincado en nuestra Comunidad diez años “y no encontraba un producto que me convenciese a nivel de textura y sabor. Lo preparaba a veces en casa y para amigos y me planteé por qué no lo hacía yo, así que puse en marcha el proyecto”.

La acogida va aumentando. “La gente poco a poco está habituándose al gusto a la crema de cacahuete, porque no es un producto típico en las casas gallegas o españolas en general”, señala, “pero cada vez más interesa, sobre todo a los jóvenes y a los deportistas. Es una gran fuente de proteínas y a las poblaciones mayores realmente les viene bien, si pierden la capacidad de comer carne como antes les da esa proteína que tanto necesitan”.

El aporte proteico de calidad, en este caso sumado a la ausencia de grasas, es también la gran baza de los productos de Caracoles e conservas Do Gallo. Lucía García explica que se trata de una empresa familiar de Cotobade “dedicada a la cría de caracol y a la elaboración de conservas”.

Entre las novedades figuran las algas y los llamados alimentos quinta gama, que nada tienen que ver con los precocinados, sino que se elaboran de manera tradicional y ofrecen un producto de gran calidad pero que solo necesita ser calentado

Su familia lleva 20 años al frente de la granja de caracoles, “encargándonos de todo el proceso de cría, de engorde y venta”. Hace unos años dieron el salto a la transformación del producto elaborando conservas. “Y aquí tenemos nuestras conservas de caracol en distintas salsas y otros productos como la orella o el caldo, todo listo para abrir, calentar y comer”.

Se trata de los llamados alimentos quinta gama, con las algas otra de las ofertas novedosas de Etiqueta Negra, productos gourmet que nada tienen que ver con los precocinados, sino que han sido elaborados de manera tradicional. Se hacen “a pequeña escala, de forma manual, familiar, como siempre se ha hecho, para ofrecer un producto de gran calidad pero que esté listo para comer sin atarearse”, resume Lucía García.

A unos metros, el interior de la provincia y en especial la comarca del Deza está profusamente representado en la feria de delicatessen con exquisitas harinas, quesos, granolas artesanas horneadas o mermeladas singulares, como las de manzana al caramelo de mantequilla salada o las de pera roja y jengibre.

También con destilados como el que presenta Javier Gómez en el estand de Ginebras Priden´s. “Es una ginebra gallega, completamente natural, su destilado es de cereza y la estamos presentando en el mercado”, indica. Se trata del segundo año que se comercializa y la acogida está siendo positiva, gracias a que, como prueba la gran afluencia a la feria, “la gente tira mucho por el gourmet, por lo natural, y año a año veo que cada vez hay más ventas”.